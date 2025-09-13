Neues Team „Schutzkonzept“: Olympia setzt auf Prävention

Als einer der größten Sportvereine im Emsland tragen wir Verantwortung – besonders für unsere Kinder und Jugendlichen. Getreu dem Motto „Wir setzen auf die Jugend!“ haben wir ein neues Team „Schutzkonzept“ gegründet.

Das Team kümmert sich darum, ein Schutzkonzept gegen ‚sexualisierte‘ Gewalt im Sport zu entwickeln, das Kinder und Jugendliche präventiv schützt, Handlungssicherheit bei Verdachtsfällen gibt und eine Kultur des Hinsehens und Zuhörens im Verein verankert.