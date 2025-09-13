Neues Team „Schutzkonzept“: Olympia setzt auf Prävention

Als einer der größten Sportvereine im Emsland tragen wir Verantwortung – besonders für unsere Kinder und Jugendlichen. Getreu dem Motto „Wir setzen auf die Jugend!“ haben wir ein neues Team „Schutzkonzept“ gegründet.
Das Team kümmert sich darum, ein Schutzkonzept gegen ‚sexualisierte‘ Gewalt im Sport zu entwickeln, das Kinder und Jugendliche präventiv schützt, Handlungssicherheit bei Verdachtsfällen gibt und eine Kultur des Hinsehens und Zuhörens im Verein verankert.
Dabei nehmen wir aktiv an der Zertifizierung der Sportjugend Niedersachsen teil.
Am 15.09.2025 findet die erste Positionierungsveranstaltung hierzu statt – mit Beteiligung unseres Vorstands.
Alle Infos zum Team und seinen Mitgliedern sowie die Kontaktdaten findet ihr ab sofort dauerhaft unter:
www.olympia-laxten.de/teamschutzkonzept