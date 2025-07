Neues Team mit erstem Spiel, ein Zugang und Abschiedsspiel

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zur Saison 2025/26 möchten wir euch nun auch unsere neu gegründete Frauenmannschaft vom KSV Prignitz e.V. vorstellen! Das Team hat sich nach einer starken Trainingsbeteiligung in den letzten Monaten gefunden und wird so, mit einem breitem Kader, in die Kreisliga an den Start gehen.

Am 26.07. wollen sie nun ihr Können zum allerersten Testspiel unter Beweis stellen und euch vor dem Traditionsspiel unserer Männer ordentlich einheizen. Zu Gast die Damen vom Pankower SV.

Kommt vorbei und genießt gemeinsam mit uns diesen unvergesslichen Tag.

Wir freuen uns auf die kommende Saison und hoffen auf faire und erfolgreiche Spiele.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

SG Müncheberg

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Der 23-jährige Defensivspieler Dylan Schäfer wechselt von der BSG Pneumant zu uns und gehört ab sofort zum Kader unserer ersten Mannschaft. Er hat sich Stück für Stück nach oben gearbeitet - jetzt ist er bereit für die nächste Herausforderung. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Dylan beim FSV Union Fürstenwalde, bevor er bei der zweiten Mannschaft von Pneumant erste Erfahrungen im Herrenbereich sammelte. Mit konstant starken Leistungen spielte er sich dort schnell ins Blickfeld – der verdiente Lohn: Einsätze in der Landesklasse Ost sowie der Landesliga Süd. Beim Müncheberger Wintercup 2024 ließ Dylan endgültig aufhorchen: Mit herausragenden Leistungen sicherte er sich nicht nur sportliche Anerkennung, sondern wurde auch zum besten Spieler und Torschützenkönig des Turniers gekürt. Damals hatte das Kampfgericht noch Schwierigkeiten mit der Aussprache seines Namens – das dürfte sich bald ändern.

