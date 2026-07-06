Neues Team im Kleeblattshop - Ein Herzensprojekt für RWO

Aus dem RWO-Fanshop wird zukünftig der Kleeblattshop. Ein Name, der durch das Kleeblatt die Verbundenheit zu Rot-Weiß Oberhausen und den RWO-Fans stärker zum Ausdruck bringt. Die neue Ära des Kleeblattshops wird darüber hinaus mit einer größeren Verkaufsfläche, erweiterten Öffnungszeiten sowie einer modernen und professionellen Produktpalette inklusive einer eigenen Streetwear-Kollektion für die Zukunft abgerundet.
Doch hinter all diesen Veränderungen steht vor allem eines: Menschen mit echter Leidenschaft für Rot-Weiß Oberhausen.
Mit Daniel Schliwa und Manuel Everbeck übernehmen künftig zwei bekannte Gesichter aus der aktiven Fanszene die Leitung des Kleeblattshops und dem dazugehörigen vierköpfigen Team. Beide sind seit vielen Jahren im Stimmungsblock von Rot-Weiß Oberhausen zu finden und engagieren sich darüber hinaus in unterschiedlicher Form bereits seit Langem ehrenamtlich für den Verein.
„Seit Jahren durften wir uns im Fancontainer Oberhausen kreativ austoben und mit unseren Produkten viele RWO-Fans begeistern. Diese Begeisterung auch in den Kleeblattshop zu bringen, ist eine herausfordernde Aufgabe, erfüllt uns jedoch mit Stolz", freuen sich Manuel Everbeck und Daniel Schliwa.
Durch den Umbau des Kleeblattshops steht bei der Saisoneröffnung am 4. Juli gegen den VfL Bochum vor dem Fanshop-Gebäude ein reduziertes Sortiment zur Verfügung, weitere Produkte können für zu Hause bestellt werden.
Neu im Sortiment ist bereits ein stylisches schwarzes Poloshirt mit bestickten Vereinswappen. Zudem werden die Trikots der vergangenen Saison im Abverkauf sowie weitere rabattierte Produkte unseres Ausrüsters Patrick angeboten. Die Außenstelle des Kleeblattshops unterhalb der Revierkraftribüne ist am Samstag geöffnet.
Beim zweiten Highlight der Sommervorbereitung gegen den ChampionsLeague-Teilnehmer Borussia Dortmund sind alle Fans am 18. Juli zur offiziellen Neueröffnung im neuen Fanshop-Bereich herzlich willkommen. Ebenfalls werden die neuen Trikots der Spielzeit 2026/2027 zum Verkauf stehen. Dazu zeitnah mehr!
Die zukünftige Ausrichtung des Kleeblattshops soll mehr sein als ein Ort zum Einkaufen. Er soll ein Treffpunkt für alle Kleeblätter sein, an dem die Leidenschaft für Rot-Weiß Oberhausen spürbar wird und die Fans Produkte finden, die sie mit Stolz tragen.
Neue Öffnungszeiten ab dem 20. Juli 2026
• Mo., Fr. von 15:00 bis 19:00 Uhr
• Mi. von 11:00 bis 19:00 Uhr
Das Team des Kleeblattshops freut sich, alle Fans bei der Neueröffnung beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund zu begrüßen.