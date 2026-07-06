Neues Team im Kleeblattshop - Ein Herzensprojekt für RWO Der Kleeblattshop schlägt ein neues Kapitel auf und freut sich auf den Besuch der Fans! von RWO · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der Fanshop wird umbenannt – Foto: RWO

Aus dem RWO-Fanshop wird zukünftig der Kleeblattshop. Ein Name, der durch das Kleeblatt die Verbundenheit zu Rot-Weiß Oberhausen und den RWO-Fans stärker zum Ausdruck bringt. Die neue Ära des Kleeblattshops wird darüber hinaus mit einer größeren Verkaufsfläche, erweiterten Öffnungszeiten sowie einer modernen und professionellen Produktpalette inklusive einer eigenen Streetwear-Kollektion für die Zukunft abgerundet.

Doch hinter all diesen Veränderungen steht vor allem eines: Menschen mit echter Leidenschaft für Rot-Weiß Oberhausen.

Reduziertes Sortiment vor Testspiel gegen Bochum Mit Daniel Schliwa und Manuel Everbeck übernehmen künftig zwei bekannte Gesichter aus der aktiven Fanszene die Leitung des Kleeblattshops und dem dazugehörigen vierköpfigen Team. Beide sind seit vielen Jahren im Stimmungsblock von Rot-Weiß Oberhausen zu finden und engagieren sich darüber hinaus in unterschiedlicher Form bereits seit Langem ehrenamtlich für den Verein. „Seit Jahren durften wir uns im Fancontainer Oberhausen kreativ austoben und mit unseren Produkten viele RWO-Fans begeistern. Diese Begeisterung auch in den Kleeblattshop zu bringen, ist eine herausfordernde Aufgabe, erfüllt uns jedoch mit Stolz", freuen sich Manuel Everbeck und Daniel Schliwa.

Durch den Umbau des Kleeblattshops steht bei der Saisoneröffnung am 4. Juli gegen den VfL Bochum vor dem Fanshop-Gebäude ein reduziertes Sortiment zur Verfügung, weitere Produkte können für zu Hause bestellt werden. Neu im Sortiment ist bereits ein stylisches schwarzes Poloshirt mit bestickten Vereinswappen. Zudem werden die Trikots der vergangenen Saison im Abverkauf sowie weitere rabattierte Produkte unseres Ausrüsters Patrick angeboten. Die Außenstelle des Kleeblattshops unterhalb der Revierkraftribüne ist am Samstag geöffnet.