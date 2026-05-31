Neues Team, große Ziele: Lohmar sucht Verstärkung für die Kreisliga C

– Foto: Alessandro Esposito

Was im Frühjahr mit einer Vision begann, hat sich innerhalb weniger Wochen zu einer schlagkräftigen Truppe entwickelt. Bereits jetzt stehen 18 spielberechtigte Akteure fest im Kader, die gemeinsam den Weg in der Kreisliga C antreten werden. Doch das Trainerteam möchte den Kader noch weiter verbreitern.

Mit Rudi gewinnt der Verein nicht nur sportlich viel Erfahrung, auch menschlich ist er ein großen Gewinn für den Verein. Nach 7 erfolgreichen Jahren beim TuS Buisdorf wollte Rudi eigentlich kürzer treten, doch der SV Lohmar konnte nach erfolgreichen Gesprächen Vollzug melden.

Für das neue Team konnte der SV Lohmar mit Rudi Thomas einen erfahrenen Cheftrainer gewinnen. Gemeinsam mit Co-Trainer Alessandro Esposito wird er künftig die sportliche Ausrichtung der Mannschaft verantworten.

Auch für Alessandro Esposito beginnt ab dieser Saison ein neues Kapitel an der Seitenlinie. Nach seiner aktiven Karriere, die er 2025 aufgrund der langwierigen Folgen eines Oberschenkelbruchs von 2021 und der letzten Operation 2023 zunächst beenden musste, bietet sich ihm nun die Möglichkeit, erste Erfahrungen als Co-Trainer zu sammeln. Für das entgegengebrachte Vertrauen des Vorstands um Alwin und Frank zeigt er sich sehr dankbar.

Das neue Trainergespann legt dabei großen Wert auf den Teamgedanken: „Bei uns stehen der Spaß am Fußball und der Wille, gemeinsam etwas aufzubauen, absolut im Fokus.“

Jeder ist willkommen

Die Tür steht für alle offen, die Lust auf Fußball in einer motivierten Gemeinschaft haben. Ob blutiger Anfänger, Kicker mit langjähriger Erfahrung oder Spieler, die nach einer Verletzungspause wieder voll angreifen wollen – jeder Interessierte ist eingeladen, Teil der neuen Mannschaft zu werden.

Ein besonderer Anreiz: Das Team dient nicht nur als sportliche Heimat, sondern bietet durch den engen Austausch mit dem Trainerstab auch eine hervorragende Perspektive. Durch gute Leistungen besteht die direkte Möglichkeit, sich für die erste Mannschaft zu empfehlen.

Vorbereitung startet im Juli

Der offizielle Startschuss für die neue Spielzeit fällt am 23. Juli 2026 um 19:30 Uhr. Ab dann wird das Team regelmäßig Dienstags und Donnerstags trainieren, um sich optimal auf die Saison in der Kreisliga C vorzubereiten.

Du hast Lust bekommen, ein Teil des neuen SV Lohmar-Teams zu werden?

Das Trainerteam freut sich über jede Nachricht von fußballbegeisterten Jungs, die gemeinsam in die neue Saison gehen wollen.

Kontakt:

Interessierte Spieler können sich gerne direkt bei Alessandro Esposito unter 0159 01370586, Rudi Thomas 0163 4436951 oder über die FuPa-Vereinsbörse melden.





