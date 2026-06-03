Neues Team für Gianluca Frontino

FC St. Gallen: Beringen-Spieler Frontino übernimmt die U21. Im Nachwuchs des FC St. Gallen kommt es zu einer Trainerrochade: Gianluca Frontino übernimmt auf die neue Saison hin die in der 1. Liga spielende U21 und folgt damit auf Damian Senn, der künftig die U19 betreut. Frontino war im vergangenen Sommer vom Promotion-League-Klub SC Kriens nach St. Gallen gewechselt. Der 36-Jährige spielte in der laufenden Saison zudem regelmässig für den FC Beringen in der 2. Liga. Seine Trainerlaufbahn begann er 2019 beim FC Diessenhofen, ehe er 2021 zur SV Schaffhausen wechselte. Danach war der Ex-Profi als Assistent beim Challenge-League-Team von Wil tätig und arbeitete kurzzeitig auch beim FC Zürich. Über den SC Kriens führte dann sein Weg zum FC St. Gallen.

Zug 94: Piserchia für Oenen. Der Erstligist Zug 94 stellt die Weichen für die kommende Saison: Erminio Piserchia übernimmt beim aktuellen Tabellenzehnten der Gruppe 2. Er folgt auf den in der Region Zürich bekannten Vural Oenen, der im letzten Sommer nach dem Wiederaufstieg in die 1. Liga übernommen hatte. Der 62-jährige Piserchia trainierte in seiner Laufbahn zahlreiche Teams im Amateurbereich und war zudem Assistenztrainer beim FC Aarau, bei den Young Boys sowie bei den Grasshoppers. Bei YB betreute er die erste Mannschaft zeitweise auch interimistisch als Cheftrainer. Darüber hinaus leitete Piserchia die Nachwuchsabteilungen bei YB und GC. Zuletzt war er als Gesamtverantwortlicher Sport bei Concordia Basel tätig. Als Spieler stand er zwischen 1983 und 1991 unter anderem für GC, St. Gallen und Lugano in der höchsten Schweizer Liga im Einsatz.