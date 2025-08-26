Neues Sturmduo schiesst Wädenswil an die Tabellenspitze

Wädenswil bezwingt Höngg 2 zum Abschluss des ersten Spieltags. – Foto: Roger Egger

Im Nachtragsspiel am Dienstag Abend gewinnt Wädenswil gegen Höngg 2 mit 4:1. Die weiteren Resultate: Regensdorf unterliegt Einsiedeln 2:3, Adliswil verliert gegen Unterstrass 1:4, Wollishofen muss sich von Oetwil mit 1:3 geschlagen geben, Wiedikon gewinnt gegen Horgen 3:0, Urdorf und Rümlang trennen sich 2:2 unentschieden und YF Juventus 2 schlägt Red Star 2 mit 2:0.

Doppelpacker legen Grundstein für Sieg

Zum Abschluss der ersten Runde traf der FC Wädenswil im Nachtragsspiel auf den SV Höngg 2. In der letzten Saison konnte jede Mannschaft jeweils einen Heimsieg einfahren. Somit steht die Direktbegegnungs-Bilanz vor der Partie Unentschieden. Das Heimteam legte einen optimalen Start hin und ging in der 10. Minute durch einen Treffer von Rückkehrer Siro Sacconi in Führung. Der 20-Jährige setzt dort an, wo er vor seinem Kurzabstecher nach Thalwil aufgehört hatte. 41 Spiele und sagenhafte 42 Tore für Wädenswil seit der Saison 22/23 stehen mittlerweile zu Buche. In der 19. Minute legte Blerton Avdyli mittels Foulelfmeter nach und erhöhte auf 2:0. Der Stürmer stiess mit der Empfehlung von 11 Toren aus 17 Spielen vom FC Lachen neu zum FCW und feiert damit, ebenso wie sein Sturmpartner Sacconi, einen gelungenen Einstand. Mit dem Zweitore-Vorsprung ging es in die Pause.



Im zweiten Durchgang machten die beiden Stürmer im gleichen Stil weiter. Sacconi bedient Avdyli und der netzt zum 3:0 in der 57. Minute ein. Auf Hönggs Anschlusstreffer in der 71. Minute, antwortete Siro Sacconi in der 75. mit dem Doppelpack zum 4:1. Weitere Tore fielen nicht mehr und somit gelingt dem Heimteam ein Auftakt nach Mass.



Mit dem klaren Heimsieg rückt Wädenswil an die Tabellenspitze vor und führt diese nach dem ersten Spieltag gemeinsam mit dem FC Unterstrass an.





Wädis Blerton Avdyli erhöht mittels Penalty auf 2:0. – Foto: Roger Egger





Speranza sorgt für den Unterschied

Auf dem Heuried kam es zum Duell FC Wiedikon gegen den FC Horgen . Letzte Saison gingen beide Begegnungen jeweils mit 1:0 an die Horgner. FCW-Trainer Marco Suppa blickte im Interview auf der Vereins-Homepage aber positiv auf die Saison-Eröffnung: «Es herrscht ein guter Teamgeist und eine hohe Einsatzbereitschaft. Das sind entscheidende Voraussetzungen, um gut in die Meisterschaft zu starten.»

Die Suppa-Truppe startete tatsächlich gut in die Partie und kam in der 20. Minute nach einem Eckball zum 1:0. Chidi Speranza erzielte den Führungstreffer. Wiedikon kontrollierte in der Folge die Partie und ging mit dem knappen Vorsprung in die Pause. Nach der Wiederaufnahme doppelte Speranza mit seinem zweiten Treffer nach und erhöhte auf 2:0. Den Schlusspunkt eines insgesamt souveränen Auftritts setzte Noah Kadi in der 70. Minute mit dem dritten Treffer der Partie. Wiedikon beweist auch in der neuen Saison seine Heimstärke und behält die drei Zähler auf dem Heuried.





Wiedikon behält die Punkte auf dem Heuried - 3:0 Sieg über Horgen – Foto: Christian Mathea







Aufsteiger Wollishofen unterliegt Oetwil mit 1:3. – Foto: Wollishofen Insta