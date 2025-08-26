Neues Sturmduo schiesst Wädenswil an die Tabellenspitze

Im Nachtragsspiel am Dienstag Abend gewinnt Wädenswil gegen Höngg 2 mit 4:1.
Die weiteren Resultate: Regensdorf unterliegt Einsiedeln 2:3, Adliswil verliert gegen Unterstrass 1:4, Wollishofen muss sich von Oetwil mit 1:3 geschlagen geben, Wiedikon gewinnt gegen Horgen 3:0, Urdorf und Rümlang trennen sich 2:2 unentschieden und YF Juventus 2 schlägt Red Star 2 mit 2:0.
Doppelpacker legen Grundstein für Sieg
Zum Abschluss der ersten Runde traf der FC Wädenswil im Nachtragsspiel auf den SV Höngg 2. In der letzten Saison konnte jede Mannschaft jeweils einen Heimsieg einfahren. Somit steht die Direktbegegnungs-Bilanz vor der Partie Unentschieden.
Das Heimteam legte einen optimalen Start hin und ging in der 10. Minute durch einen Treffer von Rückkehrer Siro Sacconi in Führung. Der 20-Jährige setzt dort an, wo er vor seinem Kurzabstecher nach Thalwil aufgehört hatte. 41 Spiele und sagenhafte 42 Tore für Wädenswil seit der Saison 22/23 stehen mittlerweile zu Buche. In der 19. Minute legte Blerton Avdyli mittels Foulelfmeter nach und erhöhte auf 2:0. Der Stürmer stiess mit der Empfehlung von 11 Toren aus 17 Spielen vom FC Lachen neu zum FCW und feiert damit, ebenso wie sein Sturmpartner Sacconi, einen gelungenen Einstand. Mit dem Zweitore-Vorsprung ging es in die Pause.
Im zweiten Durchgang machten die beiden Stürmer im gleichen Stil weiter. Sacconi bedient Avdyli und der netzt zum 3:0 in der 57. Minute ein. Auf Hönggs Anschlusstreffer in der 71. Minute, antwortete Siro Sacconi in der 75. mit dem Doppelpack zum 4:1. Weitere Tore fielen nicht mehr und somit gelingt dem Heimteam ein Auftakt nach Mass.
Mit dem klaren Heimsieg rückt Wädenswil an die Tabellenspitze vor und führt diese nach dem ersten Spieltag gemeinsam mit dem FC Unterstrass an.
Die Suppa-Truppe startete tatsächlich gut in die Partie und kam in der 20. Minute nach einem Eckball zum 1:0. Chidi Speranza erzielte den Führungstreffer. Wiedikon kontrollierte in der Folge die Partie und ging mit dem knappen Vorsprung in die Pause. Nach der Wiederaufnahme doppelte Speranza mit seinem zweiten Treffer nach und erhöhte auf 2:0. Den Schlusspunkt eines insgesamt souveränen Auftritts setzte Noah Kadi in der 70. Minute mit dem dritten Treffer der Partie.
Wiedikon beweist auch in der neuen Saison seine Heimstärke und behält die drei Zähler auf dem Heuried.
Revanche geglückt
Die Zweitvertretungen der YF Juventus und des FC Red Star trafen sich zum Start auf dem Juchhof. Der 11. und 12. der Vorsaison blicken dabei auf eine ausgeglichene Bilanz in Sachen Direktbegegnungen zurück. Beide Mannschaften holten sich jeweils einen Sieg. Auffällig dabei: Beide Teams gewannen ihre Spiele auswärts.
Dieses Mal gab es einen Heimsieg. YF gewinnt 2:0 und revanchiert sich damit für die 0:2-Pleite vom April. Für das Juchhof-Team, das in der Vorbereitung kein Spiel ausgetragen hatte, kamen diverse Spieler aus dem Fanionteam zum Einsatz. Unter ihnen auch der Torschütze zum 1:0, Alessandro Casciato, der am Samstag noch auf dem Matchblatt gegen Baden aufgeführt war. Auch 2:0-Schütze Seydou Kiendrebeogo ist eigentlich für die 1. Liga vorgesehen. Hier wird direkt im Meisterschafts-Modus der 2. Liga Praxis- und Spielerfahrung gesammelt.
Doppelschlag nach der Pause sorgt für Entscheidung
Aufsteiger FC Wollishofen empfing zum Auftakt den Aufstiegs-Aspiranten FC Oetwil-Geroldswil. In der der Chronik der bisherigen Duelle ein Gegner, der dem Heimteam liegt und gegen den man in bisher drei Partien auf zwei Siege zurückblicken kann.
Die erste Hälfte lief lange Zeit auf ein torloses Unentschieden hinaus, ehe Patrick Pereira Da Costa die Gäste mittels Foulelfmeter in der 42. Minute in Führung brachte. Der FCO-Toptorjäger (letzte Saison 23 Spiele/22 Treffer) knüpft damit gleich an die vergangene Spielzeit an und bucht das erste Saisontor. Mit 1:0 für Oetwil ging es dann auch in die Pause.
Unmittelbar nach Anpfiff zur zweiten Hälfte legten die Gäste nach und erhöhten durch Roman Herger auf 2:0. In der 54. Minute fiel mit dem dritten Treffer, erzielt von Danijel Stefanovic, bereits die Vorentscheidung. Mehr als der Ehrentreffer durch Nik Meili wollte dem Heimteam bis zum Abpfiff nicht mehr gelingen.
Trotz ansprechender Leistung muss sich der Aufsteiger am Ende vom Favoriten geschlagen geben.
Punkte sind zum Teilen da
Premiere auf dem Fussballplatz Chlösterli: Der FC Urdorf traf auf den SV Rümlang – eine Partie, die es bis dato in den FuPa-Chroniken noch nicht gegeben hat.
Wie es sich für ein erstes Aufeinandertreffen gehört, teilt man die Punkte am Ende brüderlich auf. Das Spiel endet mit 2:2 und ist zugleich das erste Unentschieden der neuen Saison. Somit starten beide Teams mit einem Zähler.
Zuerst legte das Heimteam vor; Severin Sommer traf bereits nach sieben Minuten. Der SVR in Form von Dieu-Merci Boussano reagierte postwendend und glich drei Minuten später bereits wieder aus. Boussano war es dann auch, der die Gäste erstmals in Front brachte und den Doppelpack buchte. Den Schlusspunkt setzte Daniel Borner mit dem 2:2-Ausgleich kurz vor Spielende.
Für die Limmattaler, als letztjähriger Viertplatzierter, wohl zwei Punkte zu wenig - für die Aufsteiger aus dem Unterland der erste Punkt in der neuen Liga. Vielleicht aber am Ende der Saison auch für beide Mannschaften der entscheidende Zusatzpunkt mehr im Rennen um Auf-/Abstieg und Klassenerhalt.
Nützel hält Penalty und Einsiedeln dreht Partie
Der Vorjahres-Dritte FC Regensdorf empfing den Aufsteiger FC Einsiedeln. Das letzte Duell auf dem Wisacher vor gut zehn Jahren ging mit 2:1 ans Heimteam. Einsiedeln revanchierte sich mit einem 4:0 im Rückspiel. Somit war die Bilanz vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen ausgeglichen.
Die Gastgeber gingen nach einer Viertelstunde in Führung. Bleon Asani schoss seine Farben in Front und war gleichzeitig der erste Torschütze der neuen Saison. Doch der Aufsteiger wusste noch vor der Pause zu reagieren. Abwehrspieler Cyrill Kälin egalisierte die Partie in der 34. Minute. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel drückte das Heimteam auf die neuerliche Führung, die bereits in der 51. Minute durch Elio Scialdone erzielt wurde. Drei Minuten später bot sich dem FCR gar die Chance, auf 3:1 zu stellen, aber Daniel Häfeli scheiterte mit einem Elfmeter an Gäste-Hüter Robin Nützel. Einsiedeln drehte in der Folge auf und konnte die Partie in der 79. Minute durch Rusmir Mujanovic zum zweiten Mal ausgleichen. Es kam sogar noch besser für den Aufsteiger: Maxim Riedi traf mittels Penalty in der 84. Minute zur erstmaligen Führung. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.
Die von FuPa zum Aufstiegs-Mitfavoriten ernannten Regensdorfer müssen sich vom Liga-Neuling geschlagen geben und stehen trotz zweimaliger Führung am Ende ohne Punkte da.
Giacobbo mit Doppelpack als Matchwinner
Nimmt man die Vorsaison zum Massstab, dann dürfte die Partie zwischen dem FC Adliswil und dem FC Unterstrass auf ein 1:1 hinauslaufen. Beide Spiele endeten jeweils genau mit diesem Resultat. Auch tabellarisch lagen die beiden Teams praktisch gleichauf und beendeten die Saison als Tabellennachbarn im mittleren Bereich.
Den Gästen gelang der erste Treffer der Partie. Pablo Giacobbo traf bereits nach 10 Minuten zum 1:0. Das Heimteam reagierte umgehend und traf fünf Minuten später durch Mauro Bindi zum Ausgleich. Damit wurde das statistisch logische Resultat früh erreicht. Dabei sollte es an diesem Abend aber für einmal nicht bleiben. Giacobbo doppelte kurz vor dem Pausenpfiff nach und stellte die Führung für Unterstrass wieder her.
Der FCU startete schwungvoll in die zweite Hälfte und legte in der 46. Minute durch Joel Santer mit dem 3:1 nach. Der Cupsieger verwaltete in der Folge seinen Vorsprung sicher und setzte in der 94. Minute sogar noch den Schlusspunkt. Ermias Yosef Asmerom durfte sich als Schütze feiern lassen und traf zum 4:1-Endresultat.
Unterstrass grüsst nach dem Auswärtssieg vorübergehend als erster Tabellenführer der noch jungen Saison.
