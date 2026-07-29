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Neues Spieljahr beginnt: FSV Schöningen startet in Jeddeloh
Nach intensiver Vorbereitung will der Regionalligist zum Auftakt der Saison 2026/27 die ersten Punkte einfahren
Für den FSV Schöningen endet die lange Sommervorbereitung am Samstag mit dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison. Zum Auftakt der Regionalliga Nord reist die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek zum SSV Jeddeloh. Nach mehreren Wochen mit Testspielen und intensiven Trainingseinheiten soll nun der Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden.
Die vergangenen Wochen nutzte der FSV, um sich personell und taktisch auf die neue Saison einzustellen. Auch wenn die Ergebnisse der Vorbereitung positiv ausfielen, weiß man in Schöningen, dass mit dem Ligastart ein anderer Maßstab gilt. Nun geht es erstmals wieder um Punkte – entsprechend groß ist die Vorfreude innerhalb der Mannschaft.
Jeddeloh als erster Gradmesser
Mit dem SSV Jeddeloh wartet direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. An die beiden Duelle der vergangenen Saison hat der FSV keine guten Erinnerungen. Das Hinspiel in Jeddeloh ging mit 0:3 verloren, ehe auch das Rückspiel im Elmstadion kurz vor der Winterpause deutlich mit 2:6 endete.
In der laufenden Spielzeit treffen beide Mannschaften sogar dreimal aufeinander. Neben den beiden Ligapartien kommt es bereits in der ersten Runde des Niedersachsenpokals erneut zum Duell – ebenfalls in Jeddeloh.
Erfahrungen aus der Premierensaison nutzen
Für den FSV Schöningen ist es die zweite Saison in der Regionalliga Nord. Nach einem schwierigen Start ohne Punktgewinn aus den ersten fünf Spielen arbeitete sich der Aufsteiger im vergangenen Jahr Schritt für Schritt in der Liga zurecht und schaffte am Ende verdient den Klassenerhalt.
Mit den Erfahrungen aus der Premierensaison und einer erfolgreichen Vorbereitung möchte die Mannschaft nun von Beginn an konkurrenzfähig sein. Ziel ist es, einen gelungenen Start in die neue Spielzeit hinzulegen und die ersten Punkte frühzeitig auf das Konto zu bringen.