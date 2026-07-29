Neues Spieljahr beginnt: FSV Schöningen startet in Jeddeloh

Die vergangenen Wochen nutzte der FSV, um sich personell und taktisch auf die neue Saison einzustellen. Auch wenn die Ergebnisse der Vorbereitung positiv ausfielen, weiß man in Schöningen, dass mit dem Ligastart ein anderer Maßstab gilt. Nun geht es erstmals wieder um Punkte – entsprechend groß ist die Vorfreude innerhalb der Mannschaft.

Jeddeloh als erster Gradmesser

Mit dem SSV Jeddeloh wartet direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. An die beiden Duelle der vergangenen Saison hat der FSV keine guten Erinnerungen. Das Hinspiel in Jeddeloh ging mit 0:3 verloren, ehe auch das Rückspiel im Elmstadion kurz vor der Winterpause deutlich mit 2:6 endete.