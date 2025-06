Neues Spielertrainer-Duo für SV Gumpersdorf

Der SV Gumpersdorf setzt zur neuen Spielzeit in der A-Klasse Pfarrkirchen auf frische Impulse an der Seitenlinie. Mit dem 33-jährigen Jetmir Mula und dem fünf Jahre älteren Florin Rus übernehmen zwei erfahrene Spielertrainer das sportliche Kommando. Das Duo folgt auf Daniel Haslauer und Yannik Landwehr, die das Team seit dem elften Spieltag der vergangenen Saison betreut hatten.

Der SV Gumpersdorf blickt auf eine durchwachsene Spielzeit 2023/24 zurück, die mit 23 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz endete. Verletzungsbedingte Ausfälle und fehlende Konstanz erschwerten eine bessere Platzierung. Trotz dieser Herausforderungen zogen die Vereinsverantwortlichen ein positives Fazit der Interimslösung. "Wir sind Hase und Yannik sehr dankbar, dass sie diese Aufgabe übernommen haben und sich voll reingehängt und zu unserer vollen Zufriedenheit ausgeführt haben. Ich hätte ihnen noch mehr Erfolg in der Rückrunde gewünscht, weil sie es sich verdient hätten. Leider machten es viele Ausfälle sehr schwer", so Abteilungsleiter Wiggerl Matzeder.

Mit dem neuen Spielertrainer-Gespann setzt der SVG nun auf ein erfahrenes Duo, das zuletzt die zweite Mannschaft der SG Stubenberg/Simbach in der Kreisklasse betreute. Mula und Rus übernahmen das Team vor der Saison 2023/24 und führten es zunächst zum Aufstieg aus der A-Klasse. In der laufenden Spielzeit kämpfte die Mannschaft in der Kreisklasse um den Klassenerhalt – am Ende stieg man nach drei Relegationsspielen aber wieder in die A-Klasse ab.