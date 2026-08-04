Neues Spielertrainer-Duo bei der SG Lautern/Schönberg

– Foto: IMAGO IMAGES

Lautertal. Die SG Lautern/Schönberg hat schon vor dem Start in die neue Saison in der Kreisliga D für einen personellen Paukenschlag gesorgt. Nach dem Abschied von Martin Mößinger übernehmen mit Ferit Özkaya und Luke Talinski zwei Top-Torjäger als gleichberechtigte Spielertrainer das Ruder. Beide kommen vom FSV Zotzenbach und bringen geballte Torgefährlichkeit mit: Talinski erzielte in seiner bisherigen Laufbahn 159 Tore in 132 Spielen, während Özkaya 112 Treffer in 159 Partien beisteuerte.

Der Kontakt kam maßgeblich über den SV Schönberg und Robert Richter zustande, der früher mit dem Duo in Rodau zusammengespielt hatte. Als feststand, dass Mößinger sein Amt nicht weiterführt, schalteten die Verantwortlichen schnell. Auch das neue Duo zögerte nicht lange. Für beide ist es die erste Station als Trainer, entsprechend groß ist die Vorfreude bei allen Beteiligten.

Die taktische Marschroute für die neue Spielzeit ist klar definiert, auch wenn zunächst das Kennenlernen des Kaders im Vordergrund steht. Ferit Özkaya betont die offensive Philosophie des neuen Gespanns: "Wir beide lieben natürlich den Offensivfußball. Wer oben mitspielen will, muss aber auch wenige Tore kassieren. Wir zwei haben die nötige Erfahrung und wissen, wie die Liga ist."