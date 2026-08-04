Neues Spielertrainer-Duo bei der SG Lautern/Schönberg

Lautertal. Die SG Lautern/Schönberg hat schon vor dem Start in die neue Saison in der Kreisliga D für einen personellen Paukenschlag gesorgt. Nach dem Abschied von Martin Mößinger übernehmen mit Ferit Özkaya und Luke Talinski zwei Top-Torjäger als gleichberechtigte Spielertrainer das Ruder. Beide kommen vom FSV Zotzenbach und bringen geballte Torgefährlichkeit mit: Talinski erzielte in seiner bisherigen Laufbahn 159 Tore in 132 Spielen, während Özkaya 112 Treffer in 159 Partien beisteuerte.
Der Kontakt kam maßgeblich über den SV Schönberg und Robert Richter zustande, der früher mit dem Duo in Rodau zusammengespielt hatte. Als feststand, dass Mößinger sein Amt nicht weiterführt, schalteten die Verantwortlichen schnell. Auch das neue Duo zögerte nicht lange. Für beide ist es die erste Station als Trainer, entsprechend groß ist die Vorfreude bei allen Beteiligten.
Die taktische Marschroute für die neue Spielzeit ist klar definiert, auch wenn zunächst das Kennenlernen des Kaders im Vordergrund steht. Ferit Özkaya betont die offensive Philosophie des neuen Gespanns: "Wir beide lieben natürlich den Offensivfußball. Wer oben mitspielen will, muss aber auch wenige Tore kassieren. Wir zwei haben die nötige Erfahrung und wissen, wie die Liga ist."
Gleichzeitig fordert das Duo vollen Einsatz und Zuverlässigkeit von der Mannschaft, um in der anspruchsvollen Odenwald-Gruppe zu bestehen. Luke Talinski verdeutlicht die Erwartungen und stellt klar: "Wir erwarten von der Mannschaft Disziplin und Ehrgeiz. Das steht ganz oben. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir zusammenhalten und Leidenschaft zeigen. Das sind ganz wichtige Punkte. Der Spieler muss zuverlässig sein."
Da die Liga durch Abmeldungen kleiner geworden ist, liegt das Hauptaugenmerk zunächst darauf, als funktionierende Einheit zusammenzuwachsen. Schritt für Schritt soll sich das Team verbessern, um gegen starke Konkurrenten wie Hambach, Reichenbach oder den FC Schönmattenwag standzuhalten.
Die Vorbereitung der Mannschaft startete Ende Juni, das erste Rundenspiel steht erst am 23. August an. Bis dahin wird weiter fleißig trainiert – immer dienstags und donnerstags. Ein erstes Highlight war das erste Vorbereitungsspiel ausgerechnet gegen den Ex-Verein des neuen Trainerduos, A-Liga-Aufsteiger FSV Zotzenbach (0:4). Das Spiel fand auf Naturrasen statt, was beide Spielertrainer als ein Plus für die anstehende Runde sehen, denn auch der SV Schönberg wird im Laufe des Jahres wie die SG Lautern einen Naturrasen bekommen. Im Bergsträßer Kreispokal folgte zudem ein erstes sportliches Ausrufezeichen. Die SG gewann mit 3:2 gegen den B-Ligisten SG Gronau. Dreifacher Torschütze war Spielertrainer Luke Talinski.