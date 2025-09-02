„Neues Selbstvertrauen sammeln“: Neuried im Heimspiel klar favorisiert

Der TSV Neuried empfängt einen B-Klassisten in der zweiten Runde des Toto-Pokals. Nach der Niederlage gegen Neuhadern soll es wieder bergauf gehen.

„Die Niederlage am Samstag war sehr bitter. Im Pokal wollen wir neues Selbstvertrauen sammeln“, sagt der Trainer. Die Grün-Weißen empfangen ab 20 Uhr die Sportfreunde Bosna i Hercegovina München im Sportpark.

Neuried – Die erste Pflichtspielpleite dieser Saison haben die Kreisliga-Fußballer des TSV Neuried am Samstag kassiert. Nach dem 1:2 gegen den FC Neuhadern (wir berichteten) ist das Team von Trainer Thomas Hiechinger am heutigen Dienstagabend im Toto-Pokal gefordert – und in der Englischen Woche auf Wiedergutmachung aus.

Neuried geht als klarer Favorit in die Partie, zu unterschätzen ist der B-Klassist dennoch keinesfalls. In der ersten Pokalrunde gelang Bosna die große Überraschung: Der Klub warf Neurieds Ligakonkurrent TSG Pasing nach starker Aufholjagd im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. „Sie sind eine Zockertruppe, soweit ich das beurteilen kann.

Eine reife, erwachsene Mannschaft mit guten Kickern“, sagt Hiechinger. Von seiner eigenen Mannschaft erwartet er schlichtweg die „konsequente Umsetzung“ der zuletzt immer weiter fortschreitenden Trainingsinhalte.

Veränderte personelle Situation

Personell mussten die Neurieder in der vergangenen Woche allerdings einen schwerwiegenden Ausfall verschmerzen: Aufgrund einer Muskelverletzung fehlte mit Danilo Ralic „eine der wichtigen Stützen“ (Hiechinger) schon in Neuhadern, der Verteidiger soll am Dienstag weiter geschont werden. „Vielleicht können Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance nutzen“, sagt der Coach.

Definitiv auflaufen soll Abdou Jarmaine – von seinem Stürmer erhofft sich Hiechinger den einen oder anderen Treffer. Der Neuzugang vom TSV 1860 München IV hatte vor seinem Wechsel viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, daher fehle ihm noch ein wenig die Wettkampfpraxis, so Hiechinger: „Abdou hatte eine lange Pause. Er ist aber gut reingekommen und zeigt vielversprechende Ansätze.“