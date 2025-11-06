Neues Selbstvertrauen beim SC Waldgirmes

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . Nach dem Ausfall des Derbys, das voraussichtlich am Dienstag, den 2. Dezember, nachgeholt wird, wollen die heimischen Vereine in der Fußball-Hessenliga am Wochenende wieder Punkte gegen den Abstieg sammeln. Wie viele Clubs den Weg nach unten antreten müssen, hängt wie immer von den höheren Ligen ab. Wäre die Saison jetzt zu Ende, würden drei Teams aus Hessens höchster Spielklasse direkt absteigen und der Viertletzte in die Relegation mit den Verbandsligazweiten gehen. Ein Szenario, das nicht wenige auch für den letzten Spieltag im Mai 2026 als realistisch erachten.