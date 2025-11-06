 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Kehrt nach seiner krankheitsbedingten Pause in den Kader des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes zurück: Luis Stephan (rotes Trikot) in Aktion. (Archivbild) © PeB
Kehrt nach seiner krankheitsbedingten Pause in den Kader des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes zurück: Luis Stephan (rotes Trikot) in Aktion. (Archivbild) © PeB

Neues Selbstvertrauen beim SC Waldgirmes

Teaser HL: +++ Auch dank einigen taktischen Griffen läuft es beim Fußball-Hessenligisten vor dem nächsten Spiel wieder besser. Organisatorische Probleme hat hingegen der VfB Marburg +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
Hünfelder SV
SV Weidenhausen
Waldgirmes
VfB Marburg

Wetzlar . Nach dem Ausfall des Derbys, das voraussichtlich am Dienstag, den 2. Dezember, nachgeholt wird, wollen die heimischen Vereine in der Fußball-Hessenliga am Wochenende wieder Punkte gegen den Abstieg sammeln. Wie viele Clubs den Weg nach unten antreten müssen, hängt wie immer von den höheren Ligen ab. Wäre die Saison jetzt zu Ende, würden drei Teams aus Hessens höchster Spielklasse direkt absteigen und der Viertletzte in die Relegation mit den Verbandsligazweiten gehen. Ein Szenario, das nicht wenige auch für den letzten Spieltag im Mai 2026 als realistisch erachten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 06.11.2025, 18:28 Uhr
RedaktionAutor