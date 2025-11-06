Neues Selbstvertrauen beim SC Waldgirmes

Wetzlar . Nach dem Ausfall des Derbys, das voraussichtlich am Dienstag, den 2. Dezember, nachgeholt wird, wollen die heimischen Vereine in der Fußball-Hessenliga am Wochenende wieder Punkte gegen den Abstieg sammeln. Wie viele Clubs den Weg nach unten antreten müssen, hängt wie immer von den höheren Ligen ab. Wäre die Saison jetzt zu Ende, würden drei Teams aus Hessens höchster Spielklasse direkt absteigen und der Viertletzte in die Relegation mit den Verbandsligazweiten gehen. Ein Szenario, das nicht wenige auch für den letzten Spieltag im Mai 2026 als realistisch erachten.