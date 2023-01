Neues Quartett für Hertha Rheidt Bezirksliga, Staffel 2: Gabriele Mario Buonvolore, Göktan Maru, Noah Meyer und Daniel Torradinhas-Constantino spielen ab der der Rückrunde für den FC Hertha Rheidt.

Auch Noah Meyer ist 22 Jahre alt und auch er wechselte zu seinem ersten Herrenjahr nach Spich. Der Mittelfeldspieler konnte sich beim 1. FC allerdings nicht so richtig durchsetzen. Auch wenn er immerhin sechs seiner 17 Landesliga-Spiele in dieser Saison bestritt, geht Meyer nun zusammen mit seinem Teamkollegen den Schritt in die Bezirksliga.

Gleich zwei Akteure kommen aus der Landesliga vom 1. FC Spich. Der 22-jährige Daniel Torradinhas-Constatino stammt aus der Jugend der Sportfreunde Troisdorf und sammelte in den vergangenen drei Jahren Landesliga-Erfahrung in Spich. Insgesamt 31 Mal lief er für die erste Mannschaft des 1. FC auf, in dieser Saison war es allerdings nur ein sieben-minütiger Jokereinsatz - bei der Hertha will der Verteidiger nun wieder eine größere Rolle übernehmen.

Beim 19-jährigen Göktan Maru ist die Formel im Grunde ganz einfach: Wenn er gespielt hat, hat er auch getroffen. Schon seine Torquote mit 10 Treffern aus elf Spielen für die Sportfreunde Troisdorf in der B-Jugend konnte sich sehen lassen. Genauso seine fünf Treffer in der A-Jugend. 2021/22 konnte er seinen Torinstinkt auch in den Herrenfußball transportieren, als er für Troisdorf in acht A-Liga-Spielen sieben Tore erzielte. In dieser Saison steht für den Angreifer kein Einsatz zu Buche, trotzdem zieht es ihn eine Liga hoch nach Rheidt, wo er an seine starken Torquoten anknüpfen möchte.

Zwei-Ligen-Sprung

Der vierte im Bunde kommt von B-Ligist SV Auweiler-Esch. Gabriele Mario Buonvolore hatte im Sommer schon einmal ein kurzes Intermezzo bei Landesligist SV Schlebusch, spielte aber nach einem Testspiel für den SVS wieder in Auweiler. Jetzt geht es für Buonvolore zwar nicht in die Landes-, immerhin aber in die Bezirksliga, womit der Mittelfeldspieler einen Zwei-Ligen-Sprung vollzieht.