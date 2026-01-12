Neues Offensivgesicht im Jenaer Trainingslager

Amar Suljic wechselt aus der Regionaliga Südwest in die Regionalliga Nordost zum FC Carl Zeiss Jena. – Foto: Norbert Jahn/Sport News Sü

Ein weiterer Offensivspieler ist zur Mannschaft gestoßen und absolvierte am Sonntag seine erste Trainingseinheit im FCC-Dress. Dabei handelt es sich um Amar Suljic, der zuletzt in der Regionalliga Südwest für den FC 08 Homburg auflief.

Der 27-Jährige ist im Sturmzentrum beheimatet, kann aber ebenso auf den Flügeln oder als hängende Spitze eingesetzt werden. Diese Variabilität war ein entscheidender Faktor für die Verantwortlichen in Jena. Der in Tuzla geborene und 1,83 Meter große Offensivspieler unterschrieb beim FC Carl Zeiss Jena einen Vertrag bis zum Sommer des kommenden Jahres. Zuvor stand Suljic unter anderem für den 1. FC Schweinfurt 05 auf dem Platz, für den er in 68 Spielen auf 33 Scorerpunkte kam, sowie für den BFC Dynamo, bei dem er in 73 Partien 35 Scorerpunkte sammelte.