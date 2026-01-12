Neues Offensivgesicht im Jenaer Trainingslager

Ein weiterer Offensivspieler ist zur Mannschaft gestoßen und absolvierte am Sonntag seine erste Trainingseinheit im FCC-Dress. Dabei handelt es sich um Amar Suljic, der zuletzt in der Regionalliga Südwest für den FC 08 Homburg auflief.
Der 27-Jährige ist im Sturmzentrum beheimatet, kann aber ebenso auf den Flügeln oder als hängende Spitze eingesetzt werden. Diese Variabilität war ein entscheidender Faktor für die Verantwortlichen in Jena.
Der in Tuzla geborene und 1,83 Meter große Offensivspieler unterschrieb beim FC Carl Zeiss Jena einen Vertrag bis zum Sommer des kommenden Jahres. Zuvor stand Suljic unter anderem für den 1. FC Schweinfurt 05 auf dem Platz, für den er in 68 Spielen auf 33 Scorerpunkte kam, sowie für den BFC Dynamo, bei dem er in 73 Partien 35 Scorerpunkte sammelte.
FCC-Cheftrainer Volkan Uluc beschreibt die Verpflichtung als Ergebnis intensiver Suche: „Es ist ziemlich schwer, in der Winterpause und in dem Rahmen, in dem wir uns finanziell bewegen können, einen Stürmer zu finden. Umso mehr freut es mich, dass es uns gelungen ist, einen solchen Spieler für uns gewinnen zu können.“ Besonders hebt Uluc die Flexibilität des Linksfußes hervor: „Amar ist flexibel einsetzbar und kann im Grunde auf allen Offensivpositionen spielen. Nun wird es darauf ankommen, dass er sich schnell und bestmöglich eingewöhnt.“
Auch Jenas' Sportdirektor Miroslav Jovic sieht in Suljic einen wichtigen Baustein für den weiteren Saisonverlauf: „Uns war wichtig, einen Spieler zu haben, der nicht nur als Mittelstürmer, sondern auch auf beiden Flügel- und Halbpositionen sowie in unterschiedlichen Konstellationen spielen kann.“ Zudem bringe der Angreifer wertvolle Liga-Erfahrung mit: „Er kennt die Regionalliga Nordost durch seine Zeit beim BFC Dynamo sehr gut und weiß genau, was ihn erwartet.“