Neues Kreisliga-Trainerteam, vier Abschiede, Landesliga-Trainer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der VfL Obereisesheim stellt sein Trainerteam für die Saison 2026/2027 auf und reagiert auf den Abschied von Ramazan Aras. Mit Massimo Di Mauro erhält Patrick Kalhofer einen erfahrenen Partner an seiner Seite. Di Mauro war bereits als Jugendtrainer in der Eberwinstadt tätig und bringt Stationen bei Türkiyemspor Obereisesheim, dem SV Treschklingen und den Sportfreunden Stockheim mit. Kalhofer geht in seine zehnte Saison und bleibt eine prägende Konstante beim VfL. Gemeinsam soll das Duo den Verein sportlich erfolgreich weiterentwickeln und führen.

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TSV Grünbühl

Der TSV Grünbühl verabschiedet zum Saisonende vier Spieler, die den Verein auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Fatih Durmus war mit Unterbrechungen seit 2007 eine feste Größe auf und neben dem Platz. Henning Bortel galt als Publikumsliebling, Vorbild und Fußballer mit Herz. Deniz Bas brachte in 30 Spielen großen Einsatz und positive Energie ein. Auch Leandro Fernandes war sportlich und menschlich ein Gewinn für die Mannschaft. Der Verein bedankt sich und wünscht allen alles Gute.

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VfL Pfullingen

Der VfL Pfullingen erweitert sein Trainerteam in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Patrick Plewnia. Der B-Lizenz-Inhaber kennt den Verein bereits aus den Verbandsligaspielzeiten 2016/2017 und 2017/2018 an der Seite von Michael Konietzny und wird künftig als Co-Trainer sowie Bindeglied neben Albert Lennerth und Matthias Dünkel arbeiten. Plewnia soll die junge, entwicklungsfähige Mannschaft begleiten und fördern. Abteilungsleiter Jan Herrmann lobt seine Erfahrung, Fachlichkeit und menschliche Passung zum Verein und zur Mannschaft zur neuen Saison mit großer Motivation und Vorfreude.

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