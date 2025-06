Neues Kreisliga-Trainerteam, Verlängerungen und ein Abschied

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Auch Covic und Burz verlängern beim SVB!! Unser ehemaliger Jugendspieler Ivo Covic geht nun in seine vierte Aktivensaison beim SVB. Er konnte dieses Jahr starke 12 Scorer beitragen und glänzt durch seine Schnelligkeit und Dribbelstärke auf den Außenbahnen. Wir hoffen er kann sein tolles Potenzial nächste Saison bei uns weiterentwickeln und freuen uns auf die neue Saison mit dir. Vielen Dank Ivo! Vor der Saison zum Team gestoßen und sich als echte Allzweckwaffe im Team festgespielt. Wir sind sehr froh, dass Dacian Burz für die kommende Saison zugesagt hat! Schnell, zweikampfstark, Laufwunder, für diesen Mann fehlen uns langsam die Wörter, um ihn zu beschreiben! Vielfältig einsetzbar, egal ob in der Verteidigung oder im Mittelfeld zeigt er immer Top Leistungen! Vielen Dank dir Daci!

Weitere Verlängerungen zweier Urgesteine beim SVB! Wir freuen uns sehr zu verkünden, dass mit Dennis Adam und Ricardo Pinto Lino zwei unserer treuesten Spieler für die nächste Saison zugesagt haben. Beide seit den Babinis bei uns im Verein, gehen in ihre 9. bzw. 11.Saison als Aktivenspieler beim SVB. Dennis hatte mit 23 Scorern einen großen Anteil an der tollen Saison unserer Jungs. Schnell, dribbelstark und mit einem tollen linken Fuß ausgestattet, freuen wir uns sehr ihn nächste Saison wieder auf den Außenbahnen glänzen zu sehen. Vielen Dank Dennis!! Ricardo sorgt im Zentrum für Stabilität vor der Abwehr. Mit seiner Erfahrung, Zweikampfstärke und Übersicht, hilft er unserem Team auf und neben dem Platz sehr. Wir freuen uns sehr ihn auch nächste Saison, Kilometer spulen zu sehen. Vielen Dank Rico!!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Remshalden (Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Fabian Heim verlässt die SVR nach einer Saison und wechselt zum TSV Merklingen. Fabians Lebenssituation hat sich verändert und er zieht zurück in seine Heimat. Mit seinen 15 Toren in 15 Spielen war er ein Garant für unser Punktekonto und ein ganz wichtiger Baustein der vergangenen Saison. Die SV Remshalden Fußball bedankt sich bei Fabian Heim für seine Engagement und seine wichtigen Tore in der l vergangenen Saison. Du wirst uns fußballerisch und menschlich sehr fehlen. Danke Fabi!

Spvgg Warmbronn (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Das Trainerteam bildet sich aus dem neuen Cheftrainer Felix Raith und dem bekannten Gesicht von Gordon Römer als Co-Trainer. Gemeinsam wollen die beiden den anstehenden Umbruch bewältigen und dabei auf eine enge Verbindung zwischen erster und zweiter Mannschaft setzen. Zudem agieren beide als Spielertrainer und werden somit auch auf dem Feld zu sehen sein. Wir sind gespannt auf das was kommt und wünschen den beiden viel Erfolg!

