Neues Kreisliga-Trainerteam, Verlängerung und Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Türkspor Stuttgart aus der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen startet mit einem neuen Trainerteam in die kommende Saison. Damir Bosnjak übernimmt als Cheftrainer, Halis Özcan wird Co-Trainer. Beide sollen dem Verein mit Erfahrung, Leidenschaft und einer klaren sportlichen Vision neue Impulse geben. Im Mittelpunkt stehen eine strukturierte Arbeitsweise, eine klare Spielphilosophie und die Weiterentwicklung der Mannschaft. Türkspor Stuttgart verbindet den Wechsel an der Seitenlinie mit neuen Zielen, neuen Strukturen und hoher Motivation für die bevorstehenden Aufgaben.

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TB Beinstein

Der TB Beinstein aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall begrüßt Dario Schorpp zurück im Verein. Der 22-jährige Offensivspieler kehrt nach Beinstein zurück und verstärkt ab sofort den Angriff der ersten Mannschaft. Mit seiner Rückkehr erhält der TB eine zusätzliche Option im vorderen Bereich. Schorpp soll das Offensivspiel beleben und der Mannschaft in der kommenden Saison weiterhelfen. Der Verein freut sich über seine Rückkehr und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Spielzeit mit starken Auftritten.

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FSV Schwaigern II

Der FSV Schwaigern II aus der Kreisliga A1 Franken setzt weiter auf sein Trainerteam. Nico Lämmlen und Sandro Baumgärtner bleiben an der Seitenlinie und gehen in ihre dritte Saison bei der zweiten Mannschaft. In ihrer ersten Spielzeit gelang der Aufstieg über die Relegation, anschließend hielt das Team souverän die Klasse. Zudem erreichte Schwaigern II die beste Platzierung einer zweiten FSV-Mannschaft in der A-Liga. Der Verein plant damit weiter mit Kontinuität und erfolgreicher gemeinsamer Arbeit.

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