Neues Kreisliga-Trainerteam und zwölfter Bezirksliga-Transfer

– Foto: Tobias Sellmaier

Der FV Löchgau II stellt sich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A3 Enz/Murr neu auf. Yannick Reustle übernimmt die U23 als Cheftrainer und folgt auf Fabrizio D’Amario, der kürzertritt. Unterstützt wird Reustle weiter von Erkan Olgun. Neu im Trainerteam ist Marco Stephani, der als spielender Co-Trainer seine Erfahrung aus über 100 Landesligaspielen einbringen soll. Benjamin Kupke bleibt Torwarttrainer. Zudem übernimmt Tim Morlok die neue Rolle des Sportlichen Leiters der U23. Trotz des Abstiegs setzt der FVL für die Saison 2026/27 auf Vereinstreue, Entwicklung, junge Spieler und enge Zusammenarbeit mit Talentschmiede und Landesligateam sowie klare sportliche Orientierung.

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TV Oeffingen

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, plant auch in der Saison 2026/27 mit Leonce Eklou. Der Spieler bleibt dem TV Oe erhalten und soll mit seiner Einsatzbereitschaft weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Kaders in der neuen Landesligarunde sein.

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SV Breuningsweiler

Der SV Breuningsweiler aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall begrüßt Justin Eisenmann zurück. Der 26-Jährige ist der zwölfte Neuzugang des SVB und kehrt nach einer Zeit in den USA sowie einer fußballerischen Pause zum Verein zurück. Eisenmann kann als Stürmer oder auf der Zehn eingesetzt werden und soll der Offensive mit Qualität, Spielwitz und Erfahrung neue Impulse geben. Mit seiner Mentalität und seinem Torriecher erweitert er die Möglichkeiten im Angriff und soll dem Kader zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

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