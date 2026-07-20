Neues Kreisliga-Trainerteam und zwei weitere Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SGM Alfdorf/Mögglingen aus der Frauen-Regionenliga Württemberg, Staffel 3, geht mit Kim Hubl als neuem Trainer in die kommende Saison. Hubl sieht in der Mannschaft Offenheit, Lernbereitschaft und den Willen zur Weiterentwicklung. Seine Spielidee ist aktiv, mutig und auf Lösungen mit Ball ausgerichtet. Für die SGM entschied er sich bewusst wegen Verein, Vision und Umfeld. Mit seiner Fußballbegeisterung und klaren Überzeugung soll er den Frauenfußball der Spielgemeinschaft weiterentwickeln.

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SGM FKV/TSV Neu-Ulm II

Die SGM FKV/TSV Neu-Ulm II aus der Kreisliga A2 Donau/Iller begrüßt Gökay Cessur als Neuzugang für die Saison 2026/27. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Türkgücü Ulm II zum FKV und soll das Zentrum verstärken. Mit Dynamik, Spielübersicht und Einsatzbereitschaft bringt Cessur wichtige Eigenschaften mit, um das Team zu bereichern. Für die zweite Mannschaft bedeutet seine Verpflichtung eine zusätzliche Option im Mittelfeld. Der Verein freut sich auf ihn und wünscht eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison.

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TSV Sickenhausen II

Der TSV Sickenhausen II aus der Kreisliga B3 Alb stellt sein neues Trainerteam vor. Philipp Saur übernimmt zur kommenden Saison erneut die zweite Mannschaft, die er bereits drei Jahre lang betreute. Nach einjähriger Pause kehrt der C-Lizenz-Inhaber, der aktuell seine B-Lizenz abschließt, an die Seitenlinie zurück. Unterstützt wird er von Lukas Kloker, langjährigem Spieler und Jugendtrainer. Beide erlitten zuletzt Kreuzbandrisse und wollen nun von außen neue Impulse setzen.

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