Neues Kreisliga-Trainerteam und Zugang beim Bezirksligisten

Im zarten D-Juniorenalter damals nach Pfullendorf umgesiedelt durchlief er beim SCP fortan sämtliche Altersklassen. Als Bestandteil des letztjährigen Verbandsligakaders bremste den Linksfuß zuletzt eine Knieverletzung aus, von welcher er ab nun genesen ist und demnach wieder voll einsteigen kann. Der Mittlere der Ablacher „Milli-Brüder“ (19) ist zurück in der rot-weißen Familie - wie geil…!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Jahn Göppingen (Kreisliga B8 Neckar-Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang beim TV Jahn Göppingen! Wir freuen uns, Eren Balli ab sofort in unseren Reihen begrüßen zu dürfen! Der Offensivspieler wechselt als freier Spieler zum TV Jahn und bringt jede Menge Offensivdrang mit. Seine fußballerischen Wurzeln liegen in der Region: In der Jugend schnürte er seine Schuhe für den TB Holzheim und FrischAuf Göppingen. Dort sammelte er früh wichtige Erfahrungen, bevor er zuletzt für die U23 des FC Heiningen aktiv war. Mit seinem Wechsel zu uns startet Eren nun ein neues Kapitel – und wie! In seinen ersten beiden Spielen im Trikot des TV Jahn ließ er seine Qualitäten bereits aufblitzen. Zwei Einsätze, zwei Tore – ein Einstand nach Maß! Eren fühlt sich in der Offensive zuhause. Seine Spielintelligenz, sein Zug zum Tor und sein unermüdlicher Einsatz machen ihn zu einer echten Verstärkung für unser Team. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Mentalität perfekt zu uns passt. Willkommen beim TV Jahn, Eren! Schön, dich im Team zu haben – auf eine erfolgreiche Zeit im TVJ-Trikot!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TB Neckarhausen (Kreisliga B4 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

TB Neckarhausen mit neuem Trainerteam

Wenige Tage nachdem Jugoslav Lukic seine Tätigkeit beim TB Neckarhausen beendete, hat der Verein nun das neue Trainerteam vorgestellt. Wie die Nürtinger Zeitung berichtet, übernimmt Sebastian Becker die Nachfolge vom abgewanderten Lukic.

Becker war zuvor bei den eigenen C-Junioren, die mit dem TSV Altdorf, dem TSuGV Großbettlingen sowie dem TSV Raidwangen die SGM GANR bilden, als Jugendtrainer tätig und überzeugte die sportliche Führung mit seiner fachlichen Kompetenz. Unterstützt wird Becker weiterhin von Patrick Theiss, der bereits seit dem vergangenen Winter zum TBN stoß und Jugoslav Lukic bereits unterstützte.

Bei der zweiten Mannschaft wird Daniel Hornsberger nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Seine Nachfolge übernimmt Arthur Faltin, der zuvor als Spieler für den TB Neckarhausen am Ball war. Tim Fischer hingegen wird in sein zweites Jahr bei der Zweiten des TBN gehen.

Die beiden Trainerduos erhalten mit Benjamin Hipp als Torwarttrainer sowie Gerald Henzler und Thorsten Schwegmann als Betreuer als Unterstützung.

Als klares Ziel hat der TB Neckarhausen den Aufstieg in die Kreisliga A ausgerufen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++