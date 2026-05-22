Neues Kreisliga-Trainerteam und Bezirksligist mit Zugang

– Foto: Joachim Koschler

Die SGM Neunheim/Rindelbach setzt in der Kreisliga A2 Ostwürttemberg auch im Abstiegskampf auf Kontinuität. Daniel Hintz und Zihan Rehe haben ihre Zusagen für die Saison 2026/27 ligaunabhängig gegeben. Damit bleibt das Vertrauen in den gemeinsamen Weg bestehen. Rehe, der aktuell seine Trainerlizenz absolviert, rückt fest ins Trainerteam der ersten Mannschaft auf. Hintz soll nach auskuriertem Kreuzbandriss wieder aktiv auf dem Platz führen. Mit neuer Aufgabenverteilung und einem ergänzten Trainertrio will die SGM ihre Abläufe verbessern und die Entwicklung nachhaltig vorantreiben.

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TuS Metzingen

Die TuS Metzingen stellt sich in der Kreisliga A2 Alb zur Saison 2026/27 neu auf. Ridvan Kaya und Muhammer Musturuk übernehmen als Trainerduo die Aktiven und bringen als frühere Spieler viel Vereinsnähe mit. Die Entscheidung steht für Kontinuität, Identifikation und einen langfristigen Aufbau. Toni Grimaldi führt künftig als sportlicher Leiter den sportlichen Bereich und betont die engere Verbindung zwischen Jugend und Aktiven. Mit neuen Strukturen, frischen Impulsen und angekündigten Verstärkungen blickt Metzingen zuversichtlich auf die kommende Saison.

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Spvgg Besigheim

Die Spvgg Besigheim verstärkt sich in der Bezirksliga Enz/Murr mit Maximo Sezgi. Der offensive Mittelfeldspieler mit argentinischen Wurzeln bringt als Linksfuß Kreativität, Spielintelligenz und Leidenschaft mit. Ausgebildet wurde er unter anderem bei CAMB Progreso und Belgrano de Córdoba, in Deutschland spielte er für die FV Löchgau U17 und U19 sowie zuletzt beim FC Mezopotamya. Seine Bilanz von 25 Spielen, 16 Toren und fünf Assists unterstreicht seine Offensivqualität. Besigheim gewinnt damit einen Spieler mit Technik, Torgefahr und klarer Mannschaftsorientierung.

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