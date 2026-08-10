Neues Kreisliga-Trainerteam und Bezirksliga-Transfer

– Foto: Adnan Altinkaya

Der TSV Merklingen verstärkt seine Defensive mit Almir Krasniq. Der Neuzugang wechselt vom SV Leonberg/Eltingen zum Bezirksligisten und soll mit seiner Zweikampfstärke, robusten Spielweise und Übersicht für zusätzliche Stabilität im Mittelfeld sorgen. Krasniq bringt zudem eine interessante fußballerische Ausbildung mit: In seiner bisherigen Laufbahn war er unter anderem für die Stuttgarter Kickers, den SGV Freiberg und den SSV Reutlingen aktiv. Dabei sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Regionalliga sowie in der A-Junioren-Bundesliga. Nun beginnt für den Defensivakteur ein neues Kapitel beim TSV Merklingen.

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TV89 Zuffenhausen

Beim TV89 Zuffenhausen gibt es zur neuen Saison Veränderungen im Trainerteam der ersten Mannschaft. Cheftrainer Umut bleibt dem Kreisligisten erhalten. Dagegen beendet Memo seine Tätigkeit als Co-Trainer. Seine Position übernimmt künftig Eko, der als spielender Co-Trainer fungieren wird. Zusätzlich rückt Alex, bislang Kapitän der zweiten Mannschaft, in den Kader und gleichzeitig ins Trainerteam der Ersten auf. Damit setzt Zuffenhausen bei der Neuausrichtung auf bekannte Gesichter aus den eigenen Reihen. Die Neuzugänge sollen in Kürze vorgestellt werden.

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SGM Ebhausen/Rotfelden

Die SGM Ebhausen/Rotfelden setzt bei ihren Neuzugängen auch auf den eigenen Nachwuchs. Mit Nils Sternhuber rückt ein weiteres Eigengewächs in den Aktivenbereich auf. Der 18-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs eingesetzt werden. Ausgebildet wurde Sternhuber bei der SGM Oberes Nagoldtal und beim VfL Nagold. Seine Stärken sieht der zweikampfstarke Defensivspieler vor allem in seiner Übersicht. Für seine erste Saison bei der SGM hat Sternhuber ein ambitioniertes Ziel: den Aufstieg.

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