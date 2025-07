Neues Kapitel Oberliga: SG Union Klosterfelde mit weiteren Zugängen

Vertrauen und Charakter: Emil Gustavus verstärkt das Team

Auch Emil Gustavus, der von Tasmania Berlin kommt, bringt Oberliga-Erfahrung mit. Für ihn war nicht nur das sportliche Umfeld entscheidend. „Die Gespräche waren sehr ehrlich und vertrauensvoll. Der Charakter der Mannschaft stimmt und ich habe große Lust, bei den nächsten Schritten mitzuhelfen“, sagt Gustavus.

Trainer Kevin Hetzel darf sich damit über zwei Verstärkungen freuen, die sowohl sportlich als auch menschlich gut zur Philosophie des Vereins passen. Das Ziel ist klar: In der neuen Spielklasse soll sich Union Klosterfelde schnell etablieren.

Wechsel in der sportlichen Leitung: Meißner übernimmt Verantwortung

Hinter den Kulissen steht ebenfalls ein Umbruch an. Nach vielen erfolgreichen Jahren übergibt Paul Schmuck die sportliche Leitung der 1. Herrenmannschaft an Jan Meißner. Die Erwartungen an den neuen Mann an der Spitze sind hoch – doch Schmuck selbst zeigt sich überzeugt. „Mit Jan gewinnen wir einen äußerst erfahrenen Verantwortlichen mit klaren Ideen und großem Netzwerk für unseren Verein. Ich bin fest davon überzeugt, dass er mit viel Elan und seiner hohen Expertise zu unserer avisierten Weiterentwicklung beitragen wird“, erklärt der langjährige Macher der SG Union.

Auch auf der menschlichen Ebene stimme die Chemie. „Bei Union Klosterfelde vertrauen wir einer externen Person nur dann eine so wichtige und vertrauliche Position an, wenn wir auch menschlich voll und ganz überzeugt sind. Ich selbst freue mich enorm über unseren künftigen fachlichen Austausch.“

Meißner bringt Oberliga-Erfahrung und Visionen mit

Jan Meißner, der zuvor als Teammanager beim neuen Ligakonkurrenten BSV Eintracht Mahlsdorf tätig war, bringt genau das Profil mit, das Union Klosterfelde jetzt braucht. Sein Wechsel ist kein Zufall, sondern das Ergebnis intensiver Gespräche. „Paul Schmuck hat sehr hartnäckig um meine Zusage geworben. Wir hatten gute Gespräche, die mir gezeigt haben, dass wir in unserer Philosophie, wie man das neue Kapitel Oberliga angehen möchte, viele Schnittmengen haben“, so Meißner.

Neben der inhaltlichen Übereinstimmung waren auch persönliche Faktoren entscheidend. „Ebenso stimmen unsere Ambitionen und unser Verständnis von Kontinuität überein. Ich freue mich auf ein familiäres Klosterfelder Umfeld, das mir bei meinem Engagement sicherlich viel Freude bereiten wird.“

Schmuck bleibt dem Verein als Visionär erhalten

Ganz verabschieden wird sich Paul Schmuck jedoch nicht aus dem operativen Geschäft. Als Vorstand Fußball bleibt er dem Verein erhalten und wird insbesondere in strategischen Fragen weiter mitgestalten. „Es gilt über den sportlichen Bereich hinaus, die organisatorischen Strukturen weiter auszubauen, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen neue Visionen zu schaffen und – wie schon in der Vergangenheit – Hand in Hand mit unseren engagierten Handwerkerteams und Sponsoren die Infrastruktur weiter voranzubringen“, beschreibt er seine künftige Rolle.

Klare Struktur, neue Gesichter: Union Klosterfelde ist bereit

Mit dem neuen sportlichen Leiter Jan Meißner, den Neuzugängen William Giegold und Emil Gustavus sowie der weiterhin aktiven Rolle von Paul Schmuck auf Vorstandsebene ist die SG Union Klosterfelde gut gerüstet für die Herausforderungen der Oberliga.

Die Mischung aus Erfahrung, Kontinuität und frischen Impulsen soll die Grundlage dafür bilden, dass der Aufsteiger nicht nur ankommt – sondern sich mittelfristig etabliert.