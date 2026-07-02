Neues Kapitel, neuer Trainer, fünf Neue

Stephan Anschütz (rechts) übergibt den "Chefplatz" auf dem Trainerstuhl an René Barth (dahinter). – Foto: © Christian Heilwagen

Nun übernimmt mit René Barth ein Trainer, der den Verein bestens kennt. Bereits in der vergangenen Saison arbeitete der frühere Coach der SG Wernshausen/Schwallungen als Co-Trainer an der Seite von Anschütz und wurde Schritt für Schritt an die neue Aufgabe herangeführt. Entsprechend kennt Barth nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Umfeld und die Philosophie des Vereins. Die großen Fußstapfen seines Vorgängers schrecken ihn dabei nicht ab – vielmehr sieht er die Aufgabe als Chance, den erfolgreichen Weg des FC 02 weiterzuführen und eigene Akzente zu setzen.

Ebenfalls aus Wernshausen wechselt Offensivspieler Lukas Diller nach Barchfeld. Der Linksfuß überzeugte in der vergangenen Saison mit sieben Toren und vier Vorlagen in 21 Kreisoberliga-Partien und bringt reichlich Torgefahr mit.

Parallel zum Trainerwechsel haben die Verantwortlichen den Kader gezielt verstärkt. Mit Steven Günther stößt ein erfahrener Mittelfeldspieler zum FC 02. Der 35-Jährige kommt ebenso wie Trainer Barth von der SG Wernshausen/Schwallungen und soll mit seiner Erfahrung insbesondere den vielen jungen Spielern Halt geben.

Mit Noah Grozdanic kehrt zudem ein Eigengewächs zurück. Der 22-jährige Mittelfeldspieler spielte zuletzt beim SV Blau-Weiß Markendorf in der Landesklasse Brandenburg und möchte nun bei seinem Ausbildungsverein den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Für die Torhüterposition wurde Jonas Schuster vom SV Wacker Bad Salzungen verpflichtet. Der junge Schlussmann sammelte dort überwiegend Spielpraxis in der zweiten Mannschaft, kam aber auch viermal in der Landesklasse zum Einsatz – und erzielte dabei sogar ein Tor.

Komplettiert wird das Quintett durch Linus Wacker. Der erst 18-Jährige wechselt vom FSV Rot-Weiß Breitungen nach Barchfeld und bringt trotz seines jungen Alters bereits die Erfahrung aus 50 Kreisoberliga-Partien mit. Sechs Tore unterstreichen dabei auch seine Offensivqualitäten.

Verlassen hat den Verein Magnus Krech, der zum ESV Hönebach - und damit unter die Fittiche von Olaf Gabriel - nach Hessen wechselt. Der Rechtsfuß war in der abgelaufenen Saison mit acht Toren in 25 Landesklasse-Partien zweitbester Barchfelder Torschütze.

Im FuPa-Interview spricht der neue Cheftrainer René Barth über seine neue Aufgabe, seine Vorstellungen und die Ziele für die kommende Saison.

FuPa Thüringen: René, du übernimmst das Traineramt beim FC 02 Barchfeld nach Stephan Anschütz, der den Verein über mehr als zehn Jahre geprägt hat. Mit welchen Gefühlen gehst du diese Aufgabe an?

René Barth: Vor der Arbeit, die Stephan hier über ein Jahrzehnt geleistet hat, kann man nur den Hut ziehen. Er hat den Verein extrem geprägt. Ich gehe die Aufgabe mit großer Vorfreude, aber natürlich auch mit dem nötigen Respekt an. Da ich die Jungs schon als Co-Trainer intensiv begleiten durfte, weiß ich genau, wo unsere Stärken und Schwächen liegen.

FuPa Thüringen: Welche eigene Handschrift möchtest du deiner Mannschaft mitgeben?

René Barth: Ich möchte, dass wir als Mannschaft noch kompakter stehen, zügiger umschalten und die Chancen, die wir uns herausspielen, konsequenter nutzen.

FuPa Thüringen: Du kennst den Verein bereits bestens. Warum war jetzt der richtige Zeitpunkt für den Schritt vom Co-Trainer zum Cheftrainer?

René Barth: Die Entscheidung war sehr einfach. Ich brenne für die Aufgabe und die Mannschaft. Als die Anfrage vom Verein kam, musste ich nicht lange überlegen. Die Chemie im Team und im Umfeld stimmt einfach. Am meisten freue ich mich darauf, jetzt die volle Verantwortung zu tragen und gemeinsam mit den Jungs an unseren Zielen zu arbeiten.

FuPa Thüringen: Mit Steven Günther habt ihr einen erfahrenen Spieler verpflichtet, dazu kommen mehrere junge Akteure aus der Region beziehungsweise mit Barchfelder Vergangenheit. War diese Mischung bewusst gewählt?

René Barth: Ja, die Mischung war bewusst so gewählt. Wir wollen erfahrene Spieler für unser junges Team, die die nötige Ruhe in einem Spiel ausstrahlen können. Gleichzeitig ist Barchfeld dafür bekannt, junge Spieler weiterzuentwickeln. Von den Neuzugängen erwarte ich, dass sie alles geben, um uns als Mannschaft zu unterstützen und weiterzubringen.

FuPa Thüringen: Ist die Kaderplanung damit abgeschlossen oder plant ihr noch weitere Verstärkungen?

René Barth: Grundsätzlich sind wir mit dem Kader zufrieden, wie er jetzt ist. Wir haben uns in der Breite verstärkt und die Mannschaft genießt mein vollstes Vertrauen.

FuPa Thüringen: Welche Ziele hast du dir für deine erste Saison als Cheftrainer gesetzt?

René Barth: Mein primäres Ziel ist es, dass wir stabil in der Liga stehen und uns spielerisch weiterentwickeln. Mir ist am wichtigsten, dass die Leute nach der Saison, aber auch nach den Spielen sagen: Man hat gesehen, dass die Jungs auf dem Platz alles gegeben haben.