Neues Kapitel, neue Energie: Samet Balaban wird neuer Trainer

– Foto: Fabian Berroth

Fußball, Kreisliga A1: Nach dem Wiederaufstieg mussten die Verantwortlichen der SGM Hohenstadt/Untergröningen schnell handeln – und finden ihre Wunschlösung in Samet Balaban . Der 39-Jährige kennt den Verein wie die Liga bestens und startet die schwierige Mission Klassenerhalt mit voller Überzeugung.

Die Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. Er habe die Begegnungen mit Hohenstadt/Untergröningen immer genossen, so Balaban und freut sich jetzt umso mehr auf die nahenden Heimspiele als Teil der SGM. Erst recht, da sein langjähriger Freund Ahmet Akin, der das Team aus dem Kochertal von 2017 bis 2025 als Spielertrainer geprägt hatte, ebenfalls nur Positives zu berichten hatte. „Der Verein ist sehr gut organisiert, so dass sich der Trainer voll auf Fußball konzentrieren kann.“ Ganz bewusst lässt es sich der 39-Jährige noch offen, ob er künftig ebenfalls auf dem Spielfeld mitwirken kann – zunächst liegt sein voller Fokus auf dem Coaching von Außen.

Unmittelbar nach einer Meistersaison auf Trainersuche zu gehen, ist nicht gerade alltäglich. Umso erleichterter sind die Spielleiter Fabian Berroth und Frank Spliethoff, dass sie nur zwei Wochen nach der plötzlichen Trennung von Angelo Colletti sowie Fabio Leopardi einen Nachfolger präsentieren können. „Uns war wichtig, dass wir denjenigen bereits kennen und er in der Umgebung einen Namen hat“, betont Berroth. Ihrem künftigen Cheftrainer Samet Balaban, bis April diesen Jahres noch beim SV Hussenhofen tätig, stand die SGM bereits viermal gegenüber. „Immer waren es Schützenfeste“, erinnert sich Berroth lachend, „und meist ging es gut für uns aus.“

In den Gesprächen waren beide Seiten sofort auf einer Wellenlänge. „Seine Art, seine Menschlichkeit und wie er sich gleich vor dem ersten Treffen seine Gedanken gemacht hat, das hat uns imponiert“, bestätigt Berroth. Nicht zuletzt seien auch die Spielausrichtung und taktischen Vorstellungen von Balaban absolut passend gewesen. Viel Kreativität und Leidenschaft wird die SGM auch brauchen, um in der Kreisliga A I zu bestehen. Ohne den bisherigen Spielertrainer Colletti und Sturmpartner Nikles Zick, der gemeinsam mit Torwart Leopardi zum FC Ellwangen weiterzieht, verliert die SGM 54 ihrer zuletzt 89 Saisontore. Ein Umbruch, der in einer auf 17 Mannschaften aufgestockten Liga mit verschärftem Abstieg möglichst rasch gemeistert werden muss.

Die Verantwortlichen sind von der Qualität des Kaders überzeugt. „Wenn jeder fit ist, dann ist ein Mittelfeldplatz machbar“, erinnert Berroth an die bislang vier Spielzeiten, in denen Hohenstadt/Untergröningen bereits einmal fester Bestandteil der A-Liga war. Das gesamte Potenzial aus der Mannschaft herauszukitzeln, das traue man Balaban vollständig zu. Der neue Coach geht die Herausforderung ohnehin kämpferisch an: „Natürlich wird es richtig hart, doch genau das reizt mich. Ich freue mich einfach auf die Aufgabe und will diese Freude auch in die Mannschaft bringen.“

Allerdings wird Balaban den Start der neuen Saison verpassen – weil er in seiner fußballfreien Zeit bereits den Familienurlaub auf den August geplant hat. Mit ein Grund, weshalb sich die SGM nach möglichen Neuzugängen umschaut und besonders nach einem Trainerassistenten. „Vielleicht sogar ein spielender Co-Trainer als verlängerter Arm auf dem Feld“, so der Wunsch von Balaban. Die gemeinsame Marschroute ist jedenfalls klar vorgegeben: Mit neuer Energie will sich die SGM Hohenstadt/Untergröningen wieder in der Kreisliga A I etablieren.