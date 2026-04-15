Neues Kapitel im Ausland: Polter über Neustart und Derbyfieber

Sebastian Polter hat Eintracht Braunschweig im Winter verlassen und ein neues Kapitel im Ausland aufgeschlagen. Beim serbischen Traditionsklub FK Partizan Belgrad sammelt der 35-Jährige nicht nur sportliche Erfahrungen, sondern erlebt auch eine völlig neue Fußballkultur. Im Gespräch blickt der Stürmer auf seine ersten Monate zurück – und spricht auch über seine Zeit bei den Löwen.

„Mir geht es gesundheitlich sehr gut, das ist das A und O. Insgesamt ist es hier in Serbien auch sehr gut angelaufen. Ich habe mich direkt wohlgefühlt“, beschreibt der Angreifer in einem Interview auf der Vereinshomepage seine ersten Wochen in Belgrad.

Der Wechsel ins Ausland kam für Polter zunächst überraschend – entwickelte sich aber schnell zu einer bewussten Entscheidung. Besonders die familiären Umstände erleichterten den Start erheblich.

Trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters entschied sich Polter bewusst für den Schritt ins Ausland – auch, um sich sportlich noch einmal neu zu fordern.

Dass seine Familie rasch nachkam und sich ebenfalls schnell einlebte, habe ihm geholfen, sich voll auf den Fußball zu konzentrieren. Die Eingewöhnungsphase sei dadurch deutlich verkürzt worden.

„Das Sportliche war für mich der Reiz, nochmal in einer neuen Liga zu spielen und eine Erfahrung mehr in meiner Vita zu haben“, erklärt er.

Neben dem sportlichen Anspruch spielte auch die Perspektive, erstmals in seiner Karriere um einen Titel zu kämpfen, eine zentrale Rolle. Eine Situation, die der Stürmer zuvor so nicht erlebt hatte.

Ein besonderes Highlight war für Polter bereits das traditionsreiche Belgrad-Derby, das zu den emotionalsten Spielen Europas zählt.

„In all den Derbys, die ich in Deutschland gespielt habe, habe ich sowas noch nicht erlebt. Das war vom Drumherum her das Nonplusultra“, sagt er rückblickend. Die Intensität auf und neben dem Platz habe ihn nachhaltig beeindruckt – ein Erlebnis, das er jedem Fußballfan empfiehlt.

Blick zurück nach Braunschweig

Trotz seines neuen Kapitels blickt Polter mit großer Wertschätzung auf seine Zeit bei Eintracht Braunschweig zurück. Vor allem das Miteinander innerhalb des Vereins ist ihm in Erinnerung geblieben.

„Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Meinen Teamkollegen bin ich total dankbar“, betont der Angreifer.

Auch wenn er sich sportlich mehr Einfluss gewünscht hätte, zieht er ein positives Fazit: „Ich bin sehr dankbar und stolz, dass ich diesen Schritt gemacht und bis zum letzten Tag genossen habe.“

Die Verbindung zur Eintracht ist für Polter auch nach seinem Wechsel nicht abgerissen. Er verfolgt weiterhin die Spiele und steht mit ehemaligen Mitspielern in Kontakt. Für die Zukunft hat er einen klaren Wunsch: den Klassenerhalt seines Ex-Klubs.

Sein Fazit fällt entsprechend eindeutig aus – ein neues Abenteuer im Ausland, ohne die Vergangenheit aus den Augen zu verlieren.