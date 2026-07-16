Neues Kapitel gestartet

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Die SG Haselgrund/Breitenbach hat ihre Trainerfrage für die neue Saison geklärt. Francisco „Paco“ Garcia steht künftig beim A-Ligisten an der Seitenlinie und übernimmt die Nachfolge von Tobias Grimmer.

Garcia ist bereits seit Beginn der Saisonvorbereitung für die Mannschaft verantwortlich. Auch beim jüngsten Auftritt im Kreispokal beim 3:1-Auswärtserfolg bei der SG Gudegrund/Konnefeld betreute er das Team. Für den neuen Trainer ist die Region kein unbekanntes Terrain: Zuvor arbeitete Garcia unter anderem beim FSV Hohe Luft und beim FV „Sport“ Friedlos.

In Haselgrund und Breitenbach soll er nun eine Mannschaft anleiten, die im Sommer auch personelle Veränderungen erfahren hat. Vom ESV Ronshausen kamen Keven Thierling, Jan-Eric Mahnkopf und Torhüter Kevin Stöwer. Neben Tom Bickel, der sich der FSG Bebra angeschlossen hat, zählt auch Garcias Vorgänger Tobias Grimmer zu den Abgängen. Ihn zieht es zur SG Sorga/Kathus.