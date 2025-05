Neues Kapitel für Schnaittenbach-Urgestein Bösl

Zur kommenden Saison 2025/26 beginnt für Thomas Bösl (34) nach vielen erfolgreichen Jahren beim TuS Schnaittenbach ein neues Kapitel: Der Offensivspieler schließt sich dem SV Trisching an und übernimmt beim Schwandorfer Kreisklassisten die Rolle des Co-Spielertrainers. An der Seite des ebenfalls neuinstallierten Cheftrainers Martin Heimler (44) – er steuert auf seine zweite Traineramtszeit beim SV zu – will Bösl nicht nur auf dem Platz seine Klasse zeigen, sondern auch im Trainerteam seine Erfahrungen einbringen, um die Mannschaft weiterzuentwickeln.

Beim TuS Schnaittenbach zählte Thomas Bösl über viele Jahre zu den prägenden Figuren. In der vergangenen Bezirksliga-Nord-Saison erzielte er trotz des Abstieges 11 Treffer in 26 Einsätzen. Insgesamt kommt der Torjäger laut FuPa-Statistik auf beeindruckende 255 Spiele im TuS-Trikot, in denen er 228 Tore und 91 Vorlagen beisteuerte – eine außergewöhnliche Bilanz. Neben Bösl verlässt bekanntlich eine ganze Schar an Spielern den TuS.



Beim SV Trisching freut man sich, die Dienste des Stürmers gewonnen zu haben und die junge Mannschaft mit einem höherklassig erfahrenen Spieler zu unterstützen. Mit dem zurückkehrenden Trainer Martin Heimler, der bereits von 2013 bis 2017 vier Jahre lang die Mannschaft coachte, sowie mit Thomas Bösl ist man überzeugt, ein optimales Trainergespann für die kommende Saison gefunden zu haben.



Die zu Ende gegangene Spielzeit in der Kreisklasse Nord beendete der SV Trisching auf Rang 7. Frühzeitig konnte ein Haken hinter den Klassenerhalt gesetzt werden. Gegenüber den Vorsaisons, als man meist lange zittern musste, ein klarer Fortschritt. Unter der Regie von Heimler und Bösl soll diese Entwicklung weitergehen. Dazu mithelfen soll auch Neuzugang Johannes Wesnitzer. Der 25-Jährige ist ein Trischinger Eigengewächs und sammelte in den letzten Jahren beim FC Wernberg Bezirksliga-Erfahrung. Allerdings setzte ihn eine langwierige Knieverletzung für die komplette Saison 24/25 außer Gefecht, was sicherlich ein Mitgrund für seinen Rückwechsel zum Heimatverein war.