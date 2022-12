Neues Kapitel für Max Ditandy Der lange im Raum Regensburg aktiv gewesene Stürmer legt wieder los – in Nürnberg

Frühzeitig in diesem Jahr teilte Max Ditandy den Verantwortlichen der Fortuna Regensburg mit, dass er den Verein am Saisonende aufgrund des beruflichen Ortswechsels verlassen würde. Drei Jahre lang stürmte Ditandy, der die Jugendausbildung von Kareth-Lappersdorf durchlief und anschließend in Tegernheim und Burgweinting seine ersten Gehversuche im Seniorenbereich wagte, an der Isarstraße und erzielte dabei 17 Landesligatore für Fortuna. Wobei Ditandy in der hochkarätig besetzten Offensive von Trainer Helmut Zeiml hintenraus nicht mehr über die Rolle des „Jokers“ hinauskam.



Auf die Zeit bei Fortuna blickt der 25-Jährige durchaus wehmütig zurück, sagt: „Bei Fortuna bedanke ich mich für die geilen drei Jahre. Ich schaue gerne auf die Zeit zurück, weil es sowohl sportlich top war als auch als auch die Mannschaft sehr zusammengewachsen ist. Ich wünsche Fortuna diese Saison viel Erfolg für den Aufstieg!“



Ein Umzug geht natürlich meist einher mit einem sportlichen Tapetenwechsel. So auch bei Max Ditandy, der nach einem Kurzabstecher zum TB Johannis 88 Nürnberg in die Kreisklasse (drei Einsätze) ab sofort wieder voll angreifen möchte. Und zwar bei einem Titelkandidaten aus der Bezirksliga.



Ditandys neuer Verein heißt SV Schwaig, grenzt unmittelbar an Nürnberg und ist nach einem bitteren Abstieg aus der Landesliga (verlorene Relegation gegen Burglengenfeld) nun in der Bezirksliga Mittelfranken Nord beheimatet. In einem eng umkämpften Aufstiegsrennen hat man als Tabellenzweiter nach wie vor alle Möglichkeiten auf den direkten Wiederaufstieg. In den Augen Ditandys ist Schwaig die richtige Adresse, „weil mich das gute sportliche und familiäre Umfeld überzeugt hat“. Seine kurzfristige Zielsetzung skizziert er ganz pragmatisch: „Der Mannschaft zu helfen, die Rückrunde so erfolgreich wie möglich zu gestalten.“