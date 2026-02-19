Neues Kapitel: Brinker übernimmt Verantwortung in Bockholte

– Foto: FC Bockholte

Der FC Bockholte hat die Trainerfrage für seine 1. Herren zur neuen Saison geklärt: Dominik Brinker übernimmt künftig die Rolle des Spielertrainers. Der Wechsel erfolgt im Sommer, wenn Brinker von Sparta Werlte zum FC Bockholte stößt.

Brinker war fast sein gesamtes Fußballleben beim SV Sparta Werlte aktiv. Lediglich eine kurze Station beim SV Bevern unterbrach diese lange Verbindung. Aktuell ist er zudem als Trainer der B-Junioren tätig.

Mit seinem Wechsel nach Bockholte beginnt für den künftigen Spielertrainer nun ein neues Kapitel seiner Laufbahn.

Beim FC Bockholte wird Brinker zur neuen Saison die Verantwortung für die 1. Herren übernehmen und dabei sowohl auf als auch neben dem Platz aktiv sein. Der Verein begrüßt seinen neuen Spielertrainer und verbindet den Wechsel mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

