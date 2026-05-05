Neues Kapitel beim SV Jedesheim zur Saison 2026/27

– Foto: Peter Schaukal

Der SV Jedesheim muss zum Ende der Saison Abschied von seinem Trainer Roland Jegg nehmen. Nach engagierter und erfolgreicher Arbeit beim Verein wird er sich künftig dem TSV Kirchberg anschließen. Der SV Jedesheim bedankt sich herzlich bei Roland Jegg für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg.

Gleichzeitig stellt der Verein die Weichen für die Zukunft: Zur neuen Saison übernimmt Silvio Mikic das Traineramt der ersten Mannschaft, unterstützt von Co-Trainer Stefan Sydow.

Auch bei der zweiten Mannschaft gibt es eine neue Besetzung: Hier werden künftig Wolfgang Fischer und Till Thoma die Verantwortung übernehmen.