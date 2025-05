Neues Kapitel beim SCVM: Frischer Kurs und klare Rollen

Was folgte, war eine schwierige Phase mit offenem Ausgang – doch unter Interimsduo Peter Marks und Dennis Finck zeigte die Mannschaft Moral: Drei Siege aus den letzten sechs Spielen sicherten dem SCVM letztlich Platz 14 – und mit zwei Punkten Vorsprung auf den SC Schwarzenbek sowie einem besseren Punkteschnitt als Victoria II blieb der Landesliga-Status gewahrt. Zwar hängt die endgültige Ligazugehörigkeit auch von Altonas Aufstiegschancen ab, doch im Lager der „Vierländer“ blickt man nun mit Zuversicht nach vorn.

Denn auch abseits des Platzes wurden in Kirchwerder die Weichen neu gestellt. Mit einem klaren Konzept und neuen Gesichtern startet der SCVM in eine frische Saison: André Liem, bisher für die erfolgreiche Damenmannschaft verantwortlich, übernimmt das Zepter bei den Herren. In den vergangenen vier Jahren führte er das Frauenteam erst zur Vizemeisterschaft in der Bezirksliga, dann in die Landesliga – wo aktuell ein starker siebter Platz zu Buche steht.