Neues Kapitel beim FC Tannenhof: Marcel „Litti“ Dialler euer Trainer

Marcel Dialler ist zurück beim FC Tannenhof. – Foto: Verein

Der FC Tannenhof stellt die Weichen für die Zukunft und kann einen echten Rückkehrer präsentieren: Marcel „Litti“ Dialler übernimmt ab sofort die Verantwortung als Trainer der 1. Mannschaft.

Mit Dialler kehrt ein bekanntes Gesicht an seine alte Wirkungsstätte zurück. Seine fußballerische Laufbahn begann bereits bei den Bambini des FC Tannenhof. Über Stationen in der Jugend des DSV 04, bei TuRU 1880 und erneut beim FC Tannenhof sammelte er wertvolle Erfahrungen, bevor er im Seniorenbereich unter anderem für den FC Tannenhof, DSV 04 und TuS Gerresheim aktiv war.

Von 2019 bis 2024 arbeitete Dialler erfolgreich als Co-Trainer beim TuS Gerresheim und stand dort für Kontinuität, Teamgeist und sportliche Entwicklung. Seit 2024 schnürte er selbst wieder die Fußballschuhe und war bis Ende 2025 für TuS Gerresheim II aktiv.