Neues Kapitel beim ASV Ortenburg: Maier wird Spielertrainer

Der ASV Ortenburg schlägt ein neues Kapitel auf: mit einem neuen Trainerteam will der Verein in der kommenden Saison sportlich wieder durchstarten. Nach dem bitteren Abstieg aus der Kreisklasse steht künftig Patrick Maier, der als Spielertrainer fungiert und damit Verantwortung auf und neben dem Platz übernimmt, auf der Kommandobrücke. Unterstützt wird er von seinen beiden Assistenten Christian Unrecht und Josef Huber.

Mit dieser Entscheidung setzt der ASV auf einen neuen Impuls, Engagement aus den eigenen Reihen und sportliche Erfahrung. Patrick Maier war in den letzten Jahren aufgrund von Verletzungen selten auf dem Spielfeld zu finden, will aber – soweit möglich – nochmals angreifen. Der 29-Jährige kommt vom FC Aunkirchen und konnte beim FC Künzing bereits als Trainer im Jugendbereich Erfahrungen sammeln. "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Bereits bei den ersten Kontakten hat mich der Verein überzeugt, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und unsere Ziele erreichen“, so Maier bei seiner Vorstellung und fügt an: "Mit Christian und Josef habe ich zwei starke Ortenburger Urgesteine an meiner Seite, die sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zum Team passen. Durch deren Vergangenheit habe ich hier volle Unterstützung.“







Christian Unrecht, der in der Vergangenheit selbst für den ASV aktiv war, bringt umfangreiche Kenntnisse aus dem Amateurfußball mit. In den vergangenen Jahren konnte auch er Trainerluft beim SV Bayerbach/Rott schnuppern. Josef Huber komplettiert das Trio mit seiner ruhigen, analytischen Art und wird sich insbesondere um die Integration der jungen Spieler und deren Weiterentwicklung im Herrenbereich kümmern. Die Vereinsführung zeigt sich sichtlich zufrieden mit der neuen Konstellation. "Wir sind überzeugt, mit diesem Team die richtige Entscheidung für die Zukunft getroffen zu haben. Es ist ein Schritt hin zu mehr Identifikation und Eigenverantwortung im Verein. Ziel muss es sein, mit unserem Kader um den sofortigen Wiederaufstieg mitzuspielen“, so die beiden Abteilungsleiter Johannes Meindl und Fabian Schenk.