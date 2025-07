Neues Kapitel, alte Farben

Ein neues Abenteuer, ein vertrautes Gefühl: Nach drei intensiven Jahren beim SV Meppen II zieht es Oliver Holthaus zurück in ein rot-schwarzes „Eintracht“-Trikot - diesmal beim SV Eintracht Nordhorn. Für den 28-jährigen Mittelfeldmotor beginnt damit ein frisches Kapitel, das voller Vorfreude und Herausforderungen steckt. Im Gespräch mit FuPa erzählt Oliver, warum ihn der Wechsel gereizt hat, wie er in Nordhorn aufgenommen wurde und mit welchem Ehrgeiz er in die neue Saison startet.

Oliver: Da ich in meinem ersten Herrenjahr bei SV Eintracht Neulangen gespielt habe, ist ein rot-schwarzes „Eintracht“-Trikot für mich tatsächlich gar nicht so ungewohnt. Nein, unabhängig davon fühle ich mich schon richtig wohl in Nordhorn. Ich bin sehr offen und herzlich aufgenommen worden und habe bereits viele sympathische Mannschaftskollegen kennenlernen dürfen. Das macht Vorfreude auf die Saison.

Oliver: Die drei Jahre in Meppen waren für mich sportlich und menschlich wirklich etwas ganz Besonderes. In diesem Sommer standen dann sowohl in Meppen als auch in meiner beruflichen Situation große Veränderungen bevor. Die Gespräche mit den Nordhorner Verantwortlichen, vor allem mit Christoph Hemlein, waren in meinen Augen sehr wertschätzend und professionell, sodass für mich persönlich die Gesamtsituation in Nordhorn letztlich einfach gepasst hat.

FuPa: Wie hat dein Umfeld, Familie und Freunde, auf den Wechsel reagiert?

Oliver: Hier und da gab es auch ein wenig Neugier, da so ein gleichzeitiger Wechsel mit fünf Spielern aus einem Verein natürlich erst einmal recht ungewöhnlich ist. Eine Entscheidung für einen Vereinswechsel trifft man nicht einfach so über Nacht - da gehören viele Überlegungen dazu, in die man Familie und Freunde einbezieht. Mir war es sehr wichtig, dass mein engstes Umfeld mit hinter dieser Entscheidung steht - und bin froh, dass hier sehr viel Zuspruch kam.

FuPa: Zusammen mit dir sind noch vier weitere Spieler aus der U23 des SV Meppen zur Eintracht gewechselt, bildet ihr eine Fahrgemeinschaft oder wie organisiert ihr euch?

Oliver: Ja, es gibt eine Fahrgemeinschaft, in der wir mit mehreren Spielern gemeinsam nach Nordhorn fahren. Die Fahrten machen mit mehreren Jungs natürlich viel mehr Spaß und so vergeht die Zeit auch super schnell.

FuPa: Du hast in Meppen unter Tobias Bartels gespielt, jetzt trainiert dich Christoph Hemlein. Was unterscheidet die beiden Trainer aus deiner Sicht?

Oliver: Tobi war tatsächlich nicht nur Trainer: Für die Dinge, die allein er in Meppen in die Hand genommen hat, benötigt es in anderen Vereinen mindestens drei weitere Posten. Vor allem dank ihm war die 2. Mannschaft in den letzten Jahren so erfolgreich. Als Trainer ist er jemand, der stark über die emotionale Schiene kommt – mit viel Leidenschaft, einem guten Draht zur Mannschaft und einem unbändigen Siegeswillen. Da hat sich in den letzten Jahren eine Freundschaft aufgebaut.

Obwohl ich Christoph Hemlein erst seit wenigen Wochen kenne, habe ich ihn schon jetzt als sehr akribischen, führungsstarken Trainer wahrgenommen. Als ehemaliger Profi bringt er viel Erfahrung mit, von der wir als Spieler enorm profitieren können. Er geht sehr detailorientiert und mit hoher Intensität und Professionalität voran. Ich bin von beiden als Trainer wie auch als Mensch voll überzeugt.

FuPa: Die Eintracht ist mit außergewöhnlich starken Spielern besetzt. Wie anspruchsvoll ist dadurch das Training für dich persönlich?

Oliver: Das Trainingsniveau ist hoch, keine Frage: Jeder will sich zeigen, jeder bringt Qualität mit. Hier wird sehr ambitioniert und konzentriert gearbeitet, das gefällt mir.

FuPa: Der Verein hat klare Ziele und möchte an erfolgreiche Zeiten anknüpfen. Wie gehst du mit dem damit verbundenen Druck um?

Oliver: Druck gehört in jeder Liga dazu. Damit umgehen zu müssen, ist für mich keine ganz neue Situation. Ich mag es, mir hohe Ziele zu stecken, um dann hart dafür zu arbeiten.

FuPa: In Meppen warst du Teil der zweiten Mannschaft, jetzt stehst du bei Nordhorn in der ersten Mannschaft. Spürst du dadurch eine andere Wertschätzung?

Oliver: Ja, auf jeden Fall. Die zweite Mannschaft in Meppen war immer etwas unter dem Radar. Dass man nun wieder Teil einer ersten Mannschaft sein darf, ist ein schönes Gefühl.

Danke, Oliver, für das offene Gespräch! Wir wünschen dir, dass du in Nordhorn nicht nur sportlich durchstartest, sondern auch verletzungsfrei bleibst und jede Minute auf dem Platz genießen kannst. Möge die Zeit im rot-schwarzen Trikot für dich genauso besonders werden wie deine ersten Tage bei der Eintracht – mit vielen Erfolgen, Toren und unvergesslichen Momenten.