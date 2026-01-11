Neues Jahr - neue Vorsätze = SV Preußen 90 sucht dich!

Neues Jahr - neue Vorsätze = SV Preußen 90

255 Junioren und über 250 erwachsene Preußen Sportler ergeben eine über 500 mitgliederstarke Sportgemeinschaft. In den Sportarten Badminton, Tischtennis, Sportsfreunde, Volleyball und Fußball trainieren wir Junioren. Das ist uns nur möglich, weil sich Menschen im Ehrenamt engagieren. Wir sind auf der Suche nach weiteren Übungsleitenden, in den genannten Sportarten oder in ganz neuen Sportarten die wir bisher noch nicht in unserer Preußen Sportfamilie ausüben. Großer Verein, viel Knowhow viele Aktive.

Lasst uns in unserer kleinen den Junioren in und um Beeskow noch einen vernünftigen Ausgleich zum Schulalltag geben, sportlich Ausbilden und so beim Erwachsenwerden begleiten. Lasst uns gemeinsam, mit unseren perfekten Sportbedingungen vor Ort, Beeskow im Land Brandenburg noch bekannter machen und zeigen was in uns allen steckt.

Auch in 4 Schul-AGs sind wir aktiv, wir arbeiten strukturiert, mit klarem Plan und Vision. Eine Leidenschaft macht doch am meisten Sinn mit einem gemeinsamen Plan und einem großen Team.

Unsere Übungsleitenden werden vor Ort kostenlos lizenziert und fortgebildet, erhalten eine Aufwandsentschädigung, Vereins- und Sponsorbusse für Auswärtsfahrten, eine Vereinsausstattung, gutes Trainingsmaterial und vieles mehr. Gerade gestandene Fußballer suchen wir ganz dringend für unsere Jüngsten, sodass aus den kleinen Preußen, große gut ausgebildete Preußen werden.

Aber auch gestandene Sportler suchen nach der Corona Pandemie wieder vermehrt einen sportlichen Ausgleich, was gut ist, bei uns sind die Sportbedingungen einmalig. Sport tut der Seele gut. Bei uns ist für jeden was dabei!

Für Fragen, einem unverbindlichen Gespräch oder Interesse meldet euch gerne unter fussball@svpreussen90-beeskow.de