Neues Jahr, neue Turniere: Der Budenzauber in Sachsen-Anhalt Wo und wann gibt es in diesem Winter feinsten Budenzauber? Meldet uns eure Turniere! Jetzt als Turnierverwalter melden und Bonuspunkte sammeln!

Das neue Jahr 2026 ist da! Auf FuPa Sachsen-Anhalt wollen wir euch auch in diesem Winter wieder eine große Übersicht mit dem gesamten Budenzauber im Bundesland sowie mit Beteiligung aus Sachsen-Anhalt präsentieren. Dafür sind wir auf eure Mithilfe angewiesen! Meldet uns jetzt eure Hallenturniere - sofern sie noch in der Auflistung fehlen - über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an sachsen-anhalt@fupa.net!

🔎 Euer Cup oder das Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per Mail an sachsen-anhalt@fupa.net zukommen! 📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein! Der Einsatz wird mit Bonus-Prämienpunkten belohnt!