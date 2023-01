Neues Jahr, neue Spieler - Kaderveränderungen bei der SSVg Velbert Oberliga Niederrhein: Ein Zugang, ein Abgang und eine Vertragsverlängerung beim Spitzenreiter.

Eine kleine Sensation verzeichnet die SSVg Velbert 02 zum Jahresstart. Robert Tochukwu Nnaji kehrt zurück ins Bergische – und zwar sofort. Im Sommer 2021 suchte der mittlerweile 26-jährige neue Erfahrungen und wechselte zunächst zu Sportfreunde Lotte und nur eine Saison später zum 1. FC Bocholt, wo er in der Hinrunde elf Einsätze in der Regionalliga zu verzeichnen hatte. Mit seinem extremen Tempo wird Nnaji, im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga, mit Sicherheit schnell ein zentraler Bestandteil der Mannschaft sein.