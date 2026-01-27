Neues Jahr – neue Aufgabe beim VfL Gera

Ab sofort steht Felix Walter an der Seitenlinie der ersten Männermannschaft und übernimmt das Team mit Beginn der Wintervorbereitung. Der 27-Jährige ist dabei kein Unbekannter – seit der Saison 2019/20 läuft er für die Füchse auf und geht mittlerweile in seine siebte Spielzeit am Fuchsberg. Nun folgt der nächste Schritt vom Spielfeld auf die Trainerbank.

VfL Gera: Hallo Felix, beim VfL kennt man dich bisher als Spieler, was reizt dich an deiner neuen Position als Trainer?

Walter übernimmt die Mannschaft auf Tabellenplatz vier der Kreisoberliga und soll in der Rückrunde neue Impulse setzen. Der VfL Gera setzt mit Felix Walter bewusst auf eine interne Lösung mit viel Identifikation, klaren Vorstellungen und großer Leidenschaft. Am Fuchsberg beginnt damit ein neues Kapitel – mit einem Trainer, der den Verein kennt und nun von außen führen will. Über seine neue Rolle, seine Vorstellungen und Ziele hat der VfL Gera mit ihm gesprochen.

Felix Walter: „Für mich ist das eine spannende Herausforderung, weil ich das Team sehr gut kenne und genau weiß, welche Qualität, welchen Charakter und welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Reizvoll ist vor allem, dass ich jetzt Verantwortung übernehmen und eigene Ideen einbringen kann, sowohl sportlich als auch im Bereich Teamkultur. Als Spieler denkt man oft, wie man Dinge vielleicht anders machen würde. Als Trainer habe ich jetzt die Chance, diese Gedanken wirklich umzusetzen und die Entwicklung der Jungs aktiv zu begleiten.“

Felix Walter: „Konsequent, Verrückt und Leidenschaftlich. Konsequent, weil ich klare Vorstellungen habe und diese auch von der Mannschaft einfordere. Verrückt, weil ich für den Fußball brenne und manchmal unkonventionelle Wege gehe. Und leidenschaftlich, weil ich das, was ich tue, nicht nur mache, sondern lebe.“

VfL Gera: Für welche Art von Fußball stehst du – was dürfen wir erwarten?

Felix Walter: „Ich möchte einen intensiven, mutigen und strukturierten Fußball sehen. Das heißt für mich: kompakt stehen, aktiv verteidigen, schnell umschalten und vorne konsequent werden. Wir wollen Spiele nicht nur verwalten, sondern gestalten. Gleichzeitig müssen wir realistisch bleiben und die Liga kennen. Kreisoberliga in Thüringen heißt körperlich, emotional und manchmal sehr direkt. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Am Ende soll man unsere Handschrift erkennen. Im Ballbesitz, in der Ordnung und in der Mentalität.“

VfL Gera: Hast du ein Trainervorbild?

Felix Walter: „Ja, Sir Alex Ferguson. Nicht nur wegen seiner unzähligen Titel, sondern vor allem wegen seiner Führungsqualität, seines Umgangs mit Spielern und seiner Fähigkeit, über Jahre hinweg ein Team zu entwickeln und immer wieder neu zu fordern und zu fördern. Er hat es verstanden, hohe Ansprüche zu stellen, Verantwortung zu übertragen und gleichzeitig eine starke Bindung innerhalb der Mannschaft zu schaffen. Diese Mischung aus Leadership, Menschenkenntnis und langfristiger Vision beeindruckt mich bis heute.“

VfL Gera: Du übernimmst die Mannschaft im Winter auf Platz 4, was ist das Saisonziel?

Felix Walter: „Platz 4 ist eine gute Ausgangslage, aber nichts, worauf wir uns ausruhen dürfen. Unser Ziel ist, in jedem Spiel das Maximum rauszuholen und so lange wie möglich in den oberen Regionen mitzuspielen. Wichtig ist für mich, dass wir stabiler werden, unsere Leistung konstanter abrufen und gegen direkte Konkurrenten punkten. Wohin uns das am Ende führt, wird die Rückrunde zeigen. Aber wir wollen konkurrenzfähig sein und bleiben.“

VfL Gera: Worauf freust du dich persönlich am meisten in deiner neuen Rolle?

Felix Walter: „Am meisten freue ich mich darauf, mit den Jungs zu arbeiten und zu sehen, wie wir uns als Mannschaft weiterentwickeln. Ich mag die Verantwortung, die Vorbereitung auf Gegner, die taktischen Überlegungen und auch das Zwischenmenschliche. Es ist ein gutes Gefühl, Dinge gestalten zu können und gleichzeitig das Vertrauen des Vereins und der Mannschaft zu haben. Ich bin heiß auf die Rückrunde und freue mich auf jeden Trainingstag.“