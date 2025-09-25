Neues Heimtrikot im Banktresor der Volksbank enthüllt

Jaric, Jesper und Nic aus der U15 vom JFV D/A & Stade haben sich auf eine spannende Mission durch Stade begeben. Das Ziel: Das brandneue Heimtrikot finden!

Und wo entdeckt man die wirklich wertvollen Dinge? Natürlich im Banktresor des Hauptsponsors, der Volksbank Stade-Cuxhaven.

Wie die Suche ablief und wie das neue Heimtrikot aussieht, seht ihr in einem bundesligatauglichen Reel: