 2025-09-23T12:48:49.527Z

Anzeige
Volksbank Stade-Cuxhaven eG
Volksbank Stade-Cuxhaven eG

Neues Heimtrikot im Banktresor der Volksbank enthüllt

Verlinkte Inhalte

Landesliga Lüneburg
Bezirksliga 4
Kreisliga Stade
1. Kreisklasse Stade
2. Kreisklasse Stade

Jaric, Jesper und Nic aus der U15 vom JFV D/A & Stade haben sich auf eine spannende Mission durch Stade begeben. Das Ziel: Das brandneue Heimtrikot finden!

Und wo entdeckt man die wirklich wertvollen Dinge? Natürlich im Banktresor des Hauptsponsors, der Volksbank Stade-Cuxhaven.

Wie die Suche ablief und wie das neue Heimtrikot aussieht, seht ihr in einem bundesligatauglichen Reel:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Volksbank Stade-Cuxhaven eG (@vobaeg)

Die Volksbank Stade-Cuxhaven drückt allen Teams vom JFV D/A & Stade die Daumen für eine erfolgreiche Saison!

Aufrufe: 025.9.2025, 17:15 Uhr
Anzeige | Volksbank Stade-Cuxhaven eGAutor