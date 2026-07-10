Neues G.S.I Rümlang Logo von Enea Bristot · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Nach über 60 Jahren ist für unseren Verein der richtige Zeitpunkt gekommen, einen neuen Schritt zu wagen. Mit grosser Freude präsentieren wir unser neues Vereinslogo – ein Zeichen für unsere Zukunft, ohne dabei unsere Geschichte zu vergessen.

Die Idee entstand gemeinsam mit unserem Captain und Mannschaftssprecher Enea sowie unserem Sportchef Romeo Bristot. Von Anfang an war uns wichtig, ein modernes und zeitloses Logo zu schaffen, das zugleich zeigt, woher wir kommen und wofür der G.S.I. seit 1964 steht. Gegründet von italienischen Gastarbeitern, die in den 1960er-Jahren in die Schweiz kamen, trägt unser Verein diese Wurzeln bis heute mit Stolz.

Im Mittelpunkt des neuen Logos stehen drei stilisierte Personen, die sich im Kreis die Hände reichen. Sie stehen für das, was den G.S.I. seit jeher ausmacht: Gemeinschaft, Zusammenhalt und Freundschaft. Die Farben Grün, Weiss und Rot erinnern an unsere italienischen Wurzeln. Das neue Logo ist für uns mehr als nur ein neues Design. Es verbindet Vergangenheit und Zukunft und steht für die Werte, die unseren Verein seit Jahrzehnten prägen.