Neues Gespann für Nottuln: Trainerteam komplettiert + Torwart gefunden

Auch auf der Torwartposition gibt es Klarheit: Julian Jaworek wechselt vom Landesligisten RW Deuten nach Nottuln. Der 23-Jährige spielte zuvor bereits in der Westfalenliga für Sinsen und wurde beim VfL Bochum ausgebildet. Ab Sommer studiert er in Münster – und rückt damit auch sportlich in die Baumberge.

„Er hat mir im Winter bereits extrem imponiert. Er hat ein super Aufbauspiel, er spielt mit und sichert die Abwehrkette richtig gut“, lobt Cheftrainer Schwering. Nottebaum ergänzt: „Er passt genau in unser Beuteschema. Mit seinen 23 Jahren wirkt er noch recht jung, ist aber schon erfahren.“

Torwarttrio komplett – Hunnewinkel geht

Mit Jaworek, dem weiterhin gesetzten Alessandro Sidoti und dem aus der U23 beförderten Levi Eigen wird GWN zur kommenden Saison mit einem neuen Torwarttrio antreten. Der Wechsel wurde notwendig, da Christoph Hunnewinkel sich dem B-Ligisten BW Roxel anschließt.