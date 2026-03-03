Neues Gesicht im Trainerteam von Arminia Vechelde

– Foto: Alexander Rabe

Bei Arminia Vechelde hat sich im Winter nicht nur auf dem Platz, sondern auch an der Seitenlinie etwas verändert. Wie der Klub mitteilt, ergänzt Timo Welskop seit der Vorbereitung das Trainerteam und arbeitet gemeinsam mit Cheftrainer Mohamed Charly Melaouah und dem bestehenden Staff.

Der 43-Jährige war zuletzt für den TSV Wendezelle II tätig, zuvor beim FC Wenden sowie als Co-Trainer beim TSV Hillerse. Nun übernimmt er Aufgaben bei der ersten Herrenmannschaft der Arminia.

Welskop bezeichnet Fußball als sein größtes Hobby, verbringt seine freie Zeit aber vor allem mit seiner Familie. Als Dauerkartenbesitzer von Eintracht Braunschweig besucht er nach eigenen Angaben regelmäßig das Stadion. Vor Spielen setzt er auf feste Abläufe. „Duschen und Kaffeetrinken“, gehöre dazu, „mit dem Essen tue ich mich vor Spielen schwer“.