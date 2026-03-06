Neues Gesicht im Tor, Hawaii-Rückkehrer in Abwehr: FCP startet wieder

Neue Nummer eins: Enrique Bösl wird gegen Ismaning im Tor stehen. – Foto: bruno haelke

Die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried empfangen den von Jacky Muriqi trainierten TSV Ismaning, es ist das erste Punktspiel im Jahr 2026.

„Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Zudem ist es noch ein Heimspiel, was will man mehr“, stellt FCP-Trainer Roman Langer die Frage. Die Antwort lautet sicherlich: drei Punkte. Derzeit rangiert der FCP auf Rang sieben, hat allerdings drei Spiele Rückstand gegenüber den Spitzenteams Landsberg und TSV 1860 München II. Bis zum Ende der Saison müssen die Pipinsrieder demnach noch 15 Spiele bestreiten – in acht Wochen, da wird für eine normale Trainingswoche kaum Zeit bleiben.

Nun geht es auch für den FC Pipinsried wieder los. Nachdem die Spiele gegen Hauzenberg und Nördlingen der Witterung zum Opfer gefallen sind, steht an diesem Samstag das erste Match der Restsaison in der Fußball-Bayernliga auf dem Programm. Um 15 Uhr erwartet der FC Pipinsried in der Küchenstadel-Arena den FC Ismaning.

Nachdem sich die Verantwortlichen beim FCP aufgrund von Verletzungen von Torwart Max Engl und Stürmer Valdrin Konjuhi gezwungen sahen, auf den entsprechenden Positionen nachzuziehen, wurden Torwart Enrique Bösl und Stürmer Alekzandar Sinabov verpflichtet (wir berichteten). Beim Abschlusstraining am Donnerstag standen dann gleich vier Torleute auf dem Übungsplatz: Bösl, Engl, Dominik Bals und Quentin Jakob.

Das Trainerteam hat sich für Neuzugang Enrique Bösl entschieden, er wird das Tor gegen Ismaning hüten. Keine leichte Entscheidung, denn mit Bösl, Bals und Engl stehen drei Keeper zur Verfügung, die schon ihre Klasse in der Bayernliga und höher (Engl) unter Beweis gestellt haben. Hinzu kommt mit Jakob ein junger Keeper, dem sicher die Zukunft gehören wird.

Ein Gewinner der Vorbereitung in der Winterpause ist etwas überraschend Rechtsverteidiger Benny Krist, der nach seinem halbjährigen Studienaufenthalt auf Hawaii überzeugen konnte. Auf der linken Seite wird Angelo Mayer spielen. In der Abwehrzentrale finden sich mit Tobias Schröck und Benedikt Lobenhofer altbewährte Kräfte. Im Mittelfeld tummeln sich mit Alex Lungwitz, Jonas Lindner, Mario Götzendörfer und vermutlich Kubilay Celik Spieler, die jeder für sich ein Spiel alleine entscheiden können. Mit Lobenhofer und Linder haben die Pipinsrieder unter der Woche die Verträge verlängert.

Im Sturm wird Florian Gebert auf der Mittelstürmerposition erste Anspielstation sein. In Anbetracht dessen, dass sich auf der Pipinsrieder Ersatzbank mit unter anderem Max Dombrowka, Nico Karger und Valdrin Konjuhi Spieler befinden, die ebenso in der Startelf stehen könnten, wird die qualitative Breite des Pipinsrieder Kaders deutlich.

Nicht mit von der Partie sein wird Dominik Neisser, der eine Schienbeinblessur noch auskuriert. Die lange verletzten Dombrowka, Karger, Engl und Konjuhi sind wieder ins Training eingestiegen, sie sind aber (noch) nicht erste Wahl.

Mit dem FC Ismaning stellt sich ein Team vor, das zuletzt den SV Schalding-Heining klar mit 4:1 geschlagen hat. Dadurch hat sich die Mannschaft von Trainer Jacky Muriqi als 13. der Tabelle vier Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz erarbeitet. „Jacky schafft es immer wieder, eine Mannschaft zu formen, die sich sehr einig waren in dem, was sie gemacht haben“, so FCP-Trainer Langer.

Gewarnt dürften die Pipinsrieder auch wegen des Hinspiels sein. Sie gaben eine 3:0-Führung aus der Hand. Am Ende stand ein 3:3.