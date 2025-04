Neues Gesicht am Jahnstadion! Thomas Gasper ab 2025/26 neuer Chefcoach

Gasper ist zur Zeit noch aktiver Spieler in der dritten Mannschaft vom Ligakonkurrenten aus Lendersdorf. In den vergangenen Jahren sammelte er zudem wertvolle Erfahrungen in den NLZ-Bereichen von Bayer Leverkusen & Alemannia Aachen.

Steffen Hickert: „Thomas hat mich vom ersten Kontakt an direkt überzeugen können. Alles was er berichtete, was er plant und welche Hebel er dafür umsetzen wolle, hatte Hand und Fuß. Thomas weiss wovon er spricht und weiss gleichzeitig auch, was ihn hier erwartet.

Dass er zudem noch kein Problem mit den Platzverhältnissen hat, zeichnet Ihn umso mehr aus. Trainer wie Thomas und derzeit Tom, das sind genau diese Art von Menschen, die unseren Verein seit Jahren ausmachen und diesen auch am Leben halten.“