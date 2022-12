Neues Gebäude des TuS Hackenbroich wird bald fertig Das neue Multifunktionsgebäude der Hackenbroicher soll 2023 stehen.

Im Sportausschuss berichtete die Stadt Dormagen darüber, wie es aktuell um sportliche Baumaßnahmen im Stadtgebiet bestellt ist. Informiert wurde unter anderem über den Kunstrasenplatz sowie das Multifunktionsgebäude in Hackenbroich und das Multifunktionsspielfeld in Horrem.

Mit Blick auf den Kunstrasenplatz in Hackenbroich laufen aktuell drei Ausschreibungen in den Bereichen „Tiefbauarbeiten“, „Kunstrasenarbeiten“ und „Trainingsbeleuchtung“. Nach Auftragsvergabe haben die Firmen einen Zeitraum von neun Monaten, in dem die Baumaßnahme fertiggestellt sein muss. Am 6. Dezember sollen die fertigen Module des Multifunktionsgebäudes an die Sportanlage geliefert werden, dieses soll dann Ende Februar fertiggestellt werden.

Die Baumaßnahme des Multifunktionsspielfelds in Horrem soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, lediglich kleine Arbeiten stehen aus. Die Baumaßnahme wird cirka 40.000 Euro mehr kosten als geplant. „Der Sportservice wird versuchen, diese Mehrkosten bei der Bezirksregierung zumindest in Teilen erstattet zu bekommen“, heißt es von Seiten der Verwaltung.

Fünf Flutlichtanlagen bekommen LED