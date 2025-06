Neues Funktionsteam und Trainerverlängerung bei den Spfr. Eschbach e.V

Trotz einer sportlich herausfordernden Saison unserer Aktivmannschaft freuen wir uns sehr, die Vertragsverlängerung mit unserem Cheftrainer Sven Martin bekanntzugeben. Sven hatte in seiner ersten Saison mit zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen, was sich sowohl im Trainingsalltag als auch an den Spieltagen bemerkbar machte. Umso höher ist es ihm anzurechnen, dass er nie den Glauben an die Mannschaft und den Verein verloren hat. Wir sind überzeugt, gemeinsam mit ihm den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen – und freuen uns auf mindestens ein weiteres Jahr Zusammenarbeit!

Robin Maier stößt von den Sportfreunden Hügelheim zu uns und übernimmt zur neuen Saison das Amt des Spielausschusses. Trotz seines jungen Alters bringt Robin bereits reichlich Erfahrung mit: In einer schwierigen Phase übernahm er 2020 das Amt in Hügelheim, führte den Verein Stück für Stück zurück auf die Erfolgsspur – bis hin zur Meisterschaft in der Kreisliga B IV in der Saison 2023/24. Nach einer Pause möchte Robin nun bei uns in Eschbach neue Akzente setzen. Herzlich willkommen im Team!