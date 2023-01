Neues Frauen-Team im Kreis Böblingen-Calw SV Böblingen und TSV Schönaich machen gemeinsame Sache

Die Frauen des SV Böblingen Frauen und die des TSV Schönaich haben eine Spielgemeinschaft gegründet. Der Name der neuen Mannschaft lautet SG TSV Schönaich / SV Böblingen.

Am heutigen Freitag, 27. Januar wird um 20:30 Uhr die erste gemeinsame Trainingseinheit in der Halle C1 des Kaufmännischen Schulzentrums in Böblingen stattfinden.

Herr Dr. Alexander U. Kayser für die SVB und Frau Katrin Schütz für den TSV haben den Vertrag unterschrieben, um die neue Spielgemeinschaft zu gründen. Beide Vereine freuen sich, dass ihre Damenteams nun wieder in den Spielbetrieb einsteigen können und Perspektiven für beide Teams geschafft wurden.