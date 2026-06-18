Neues Flutlicht für das Stadion am Zoo

Das Stadion am Zoo erhält einen neuen Flutlichtmast – Foto: Tobias Schätzlein

„Die neuen LED-Scheinwerfer senken den Stromverbrauch der Anlage von 192 auf 177 Kilowatt. Gleichzeitig erhöht sich die Anzahl der Lampen an den Masten. Statt der bisherigen 24 Scheinwerfer tragen zwei Masten künftig 31 und die beiden anderen 28 Leuchten. Mit einer Lichtstärke von eintausend Lux erfüllt das Stadion nun die strengen Kriterien für Fernsehübertragungen in der 3. Bundesliga“, so die Verwaltung. Und damit auch für potenzielle U-Länderspiele.

Geld kommt aus speziellen Kreditmitteln der Kämmerei

„Ein besonderer optischer Höhepunkt erwartet die Fans am Spielertunnel. Die Stadt beleuchtet diesen Bereich künftig vom Tribünendach aus in den Vereinsfarben Rot und Blau des Wuppertaler SV“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 500.000 Euro. „Das Geld stammt aus speziellen Kreditmitteln der Kämmerei, die ausschließlich für die Umstellung auf energiesparende LED-Technik bereitstehen.“ Aus diesem Topf habe man bereits die Beleuchtung in zahlreichen Turnhallen erneuert, etwa an der Kurt-Schumacher-Straße, der Else-Lasker-Schüler-Straße, das komplette Schulzentrum Max-Planck-Straße, die Realschule Hohenstein und die Gesamtschule Florian-Geyer-Straße (Pina-Bausch-Gesamtschule).