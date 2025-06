Neues Duo übernimmt sportliche Verantwortung beim 1. FC Sarstedt

Der 1. FC Sarstedt zieht die Konsequenz aus dem sportlich enttäuschenden Abstieg in die Kreisliga und stellt sich auf der Trainerposition neu auf. Rezan Bilmez und Serhat Ediz, die das Team erst wenige Monate zuvor übernommen hatten, werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie stehen. „Aus unserer Sicht ist diese Entscheidung zwar sehr schade, aber in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Die Planungen und Perspektiven, die das Trainerteam mitgebracht hat, waren klar auf die Bezirksliga ausgerichtet. Der Abstieg hat diese Grundlage leider entzogen“, erklärt der Vereinsvorstand.

Der Entschluss fiel einvernehmlich im Rahmen eines offenen Gesprächs zwischen den Verantwortlichen und dem Trainerteam. Trotz der kurzen Amtszeit betont der Klub, auf der Vereins-Internetseite, die hohe Wertschätzung gegenüber Bilmez und Ediz: „Dieser Schritt erfolgte im gegenseitigen Respekt und mit voller Wertschätzung für das Engagement und die Energie, die Rezan und Serhat bereits in kürzester Zeit eingebracht haben.“