Neues Duo, neuer Schwung

Johannes Endres hat die SG Seinsfeld zusammen mit Patrick Weis wieder in die Spur gebracht – Foto: FuPa/Verein

Sechs Spiele in Folge, in denen nur ein Punkt heraussprang, katapultierten die SG Steinborn-Kyllburgweiler-Seinsfeld/Oberkail im Herbst auf den vorletzten Tabellenplatz in der Kreisliga B 13. Es kam zur Trennung vom erst im Sommer verpflichteten Trainer Klaus Grüber.

„Die Verantwortlichen sind dann auf uns zugekommen. Patrick und ich waren uns bereits im Vorfeld intern einig darüber, dass wir es machen, wenn man uns fragen würde. Obwohl ich erst im Sommer nach zwei erfolgreichen Jahren als Spielertrainer dort aufgehört hatte, war es eine Herzensangelegenheit, noch mal ‚Ja‘ zu sagen“, berichtet Johannes Endres (35), früherer Rheinlandligaspieler der SG Ellscheid – und ergänzt: „Mit meiner Frau hatte ich mich kurz beraten und nach deren Okay dann fest zugesagt. Ich möchte das gemeinsam mit Patrick die insgesamt vier Monate durchziehen.“

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